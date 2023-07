Participación masiva del PDI y otros partidos del Bloque Opositor en evento de apoyo a FP garantiza triunfo de Leonel y Polanco en elecciones 2024

NUEVA YORK._ La participación masiva de un contingente de la Fuerza del Pueblo, del Partido Demócrata Institucional (PDI) y otros partidos del Bloque Opositor en el acto de apoyo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández en la Arena Armory del Alto Manhattan el sábado, garantiza el triunfo del ex presidente Leonel Fernández a la presidencia y del doctor Yomare Polanco como diputado de ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Polanco, quien es el presidente federal del PDI para Estados Unidos y Canadá, y también el coordinador general para el exterior del Bloque de partidos opositores es el único candidato oficial a la diputación de ultramar, resaltó el éxito de la actividad y dijo que espera en base a la reserva de las candidaturas que entre 12 a 15 partidos se unan a su proyecto político y legislativo y lo asuman como el candidato a diputado en ultramar de las organizaciones que integrarán el Bloque Opositor liderado por Leonel y dirigido por Polanco en el exterior, para sellar el triunfo de ambas candidaturas.

Polanco que puso a disposición del evento flotillas de vehículos en los que fueron transportados simpatizantes del ex presidente Leonel Fernández y el PDI desde los estados de Virginia, Washington DC, Filadelfia y las ciudades de Hazleton y Lancaster en Pensilvania, Camden, Plainfield, Paterson, Newark, Hackensack, Union City, Trenton, New Brunswick y Perth Amboy en Nueva Jersey.

También asistieron miles de militantes de Nueva York, Nueva Inglaterra, y Canadá que contribuyeron a que el evento fuera un acto de apoyo a Leonel vibrante donde reafirmaron el compromiso de seguir trabajando sin descanso hasta que el ex mandatario regrese al Palacio Nacional como el presidente electo de la República Dominicana y todos los dominicanos y dominicanas en el exterior.

Leonel se mostró impresionado, sorprendido y eufórico con la cantidad de seguidores suyos que llenaron la arena.

“Me dijeron que este era un gran acto que estaba siguiendo por streaming y los veía llegar a todos ustedes, pero no me imaginaba al estar físicamente con ustedes, que era una actividad de la magnitud que ha tenido”, señaló el ex mandatario.

Polanco, quien define a Leonel como “el líder número 1 de aquí y de allá”

“Si la Junta Central Electoral (JCE) no vuelve a hacer el fraude que me hizo, ya ganamos, porque tenemos no solamente el cariño del pueblo que me lo demuestra y no lo digo por jactancia, lo digo por alegría”, sostuvo Polanco.

“Me siento feliz con Dios que me ha dado la oportunidad de trabajar aquí, en la diáspora de Estados Unidos y ver que cada vez que participó en eventos el cariño que me dispensa la comunidad es latente y amplio, tanto cariño y tanto amor me hacen sentir bien”, señaló.

Dijo que sirve para que su esposa, sus hijos y nietos vean que el sacrificio vale la pena porque la gente reconoce su trabajo.

“Ya los partidos hicieron sus reservas y yo estoy reservado como su candidato a diputado. Yo estaré en por lo menos 12 casillas de la boleta electoral porque por lo menos 12 partidos me llevarán como diputado, lo que es una bendición de Dios”, añadió Polanco.

Hasta el día de hoy, Polanco es el primer y único candidato oficial a Diputado de Ultramar (los demás son todavía precandidatos). Su candidatura ha sido garantizada por el PDI y el Bloque Opositor lo que agradece a Dios por darle esa gran oportunidad. “Eso es bueno porque arrancamos con buen pie”.

