Padres de estudiante dominicano desaparecido misteriosamente en El Bronx en medio de accidente claman ayuda de policía y comunidad para encontrarlo

NUEVA YORK._ Los padres del estudiante dominicano Emil García Rosario, de 17 años de edad, quien despareció hace una semana en El Bronx después de chocar un vehículo mientras se dirigía a cenar el día de su graduación, están clamando por ayuda de la policía y la comunidad para ayudar a encontrarlo.

La madre, señora Madeline Hernández dijo que su hijo estaba conduciendo como era su costumbre el vehículo de su padre e impactó levemente a otro carro, habló con varios jóvenes para intercambiar información, y luego se marchó de la escena en condición estable porque no sufrió ninguna herida de consideración, pero se esfumó sin rumbo.

Ella dijo que por su mente pasa que su hijo pueda escucharla, que sepa que esa es su familia “y que el único sillón donde él tiene que estar es aquí”.

El padre, señor Francisco García, dijo que han sido cuatro días bastantes difíciles.

“Y seguimos orando y teniendo la de que él pueda regresar”, añadió el acongojado progenitor en una entrevista que él y su esposa concedieron al reportero Rolman Vergara de Noticias 41 de la cadena Univisión en la que también dijeron que tienen sus almas destrozadas.

Explicaron que el estudiante salió de la casa el pasado domingo en busca de un estacionamiento en las calles del vecindario y a comprar comida.

Los padres lo describen como un hijo ejempla, diciendo que se acostaron confiados en que el adolescente regresaría temprano al hogar.

Pero cuando en la mañana el padre buscó las llaves del vehículo para irse a trabajar, no las encontró.

El papá dijo que amigos del estudiante le informaron que su hijo había ido a una fiesta pero cerca de la autopista Cross Bronx Expressway chocó el auto y fue a la avenida Jerome a intercambiar las informaciones.

La madre recibió un video donde aparece el hijo hablando con otros hombres en la referida avenida.

“Intercambiaron información, él estaba bien físicamente, luego se montó en su carro y se va. El chico me dice que le dijo que lo iba a llevar en su guagua porque su vehículo no iba a llegar muy lejos”, relató la mamá del estudiante.

El estudiante rechazó la ayuda insistiendo en que se iría solo manejando. Una imagen en la calle Exterior en El Bronx a las 5:47 de la mañana fue rastreada en el celular del desaparecido.

“I love you, me has hecho el hombre más feliz en este mundo”, es el mensaje que también aparece en el móvil a las 5.48 de la mañana enviado a su novia.

“Lo material siempre se puede conseguir otra vez, eso es una tontería, no hay ninguna situación, lo estamos esperando con todo el amor del mundo”, añadió el padre.

En los afiches que está distribuyendo la familia se describe al estudiante vestido con camiseta negra con diseños rojos, un pantalón jean azul celeste, tenis negros y rojos y con trenza que se hizo para su graduación.

Fue visto por última vez el domingo a la 1:00 de la mañana del domingo 9 de junio a bordo del vehículo Honda Fit gris 2011 con matrícula del estado de Nueva York KZZ6861.

Mide 5’6? de altura y pesa 140 libras, reside en la avenida Sedgwick en El Bronx junto a sus padres.

La línea Crime Stoppers de la policía está divulgando un afiche pidiendo ayuda del público para la ubicación del estudiante en los confines del cuartel 52.

Los papás de Emill solicitaron llamar a los números 718-974-5605; 347-375-9487 y 718-924-7618 para cualquier información sobre su paradero.

La policía mantiene abierta la línea 1.888.57PISTA.