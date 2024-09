Ojo con Haití

No tiene un sistema político ni líderes de buena calidad, como antaño. No tiene obreros y campesinos organizados. No tiene una clase media que discuta nada. No tiene una intelectualidad activa en ningún espacio. No tiene un estudiantado universitario presto a lanzarse a las calles. No tiene líderes militares dispuestos a actuar en nada…En fin, Haití no puede salvarse de la barbarie, porque ni siquiera cuenta con un Estado organizado ni con un pueblo consciente que luche por sus causas…(Entonces, preparémonos aquí, donde viven millones de haitianos, para lo que puede sobrevenir, que podría ser muy grande).