Nuestros partidos y Haití

No sostienen relaciones con sus similares haitianos (para los partidos políticos dominicanos no tienen la menor importancia). No promueven contactos con la inmensa comunidad haitiana aquí (para saber qué se mueve en ella). Sean de izquierda o de derecha, ninguno de nuestros partidos propone nada qué hacer con Haití (ni siquiera un intercambio deportivo). No trabajan con la comunidad dominicana en Haití (miles de personas totalmente ignoradas). No apoyan a nuestro Gobierno en ningún aspecto de su estrategia sobre Haití (ni siquiera en el control fronterizo). En fin, para nuestros partidos (incluyendo al PRM) Haití no existe.