NO ASESINEN A SAN JUAN

Para ese pueblo viril y valiente como es el pueblo de San Juan de la Maguana va este articulo como protesta en contra de la Minera Asesina Romero, donde la misma se establecerá en Tireo, donde será aniquilada una población productiva agrícola como lo es San Juan de la Maguana, lo que destruirá la Presa de San Juan, el río Yaque y quince ríos más; la vegetación, la tierra y todos los seres vivientes en ese entorno productos del cianuro y los ácidos sulfúricos, pues nada de esto importa, lo que importa son los recursos en dólares: los ríos que serán contaminados no cuentan para nada para estos verdugos, sembradores de horror, muerte y desolación contra este pueblo sin esperanza. Pues las atrocidades, que va a cometer esta empresa asesina si la misma se llegara a establecer.

Quien escribe da gracias de ser descendientes de la estirpe de una familia como la del Patricio Juan Pablo Duarte, dotado de un prodigioso humanismo el que nos dio la grandeza de ser una nación soberana.

Pues está claro que esta maldita minera lo que va a sembrar es veneno en el corazón de la Cordillera Septentrional, la cual será convertida en cadáveres. Solamente con una lucha decisiva del pueblo de San Juan, que enfrente con valor espartano esta alevosa y grosera atrocidad que se quiere cometer, no solamente contra el pueblo de San Juan sino contra nuestra nación. Por ellos exhortamos a la nación dominicana al mitin que será celebrado el 29 del presente mes de octubre en todas la región del Sur, en espera de que este acto estremezca la nación y se levante con furia de un huracán y tomen las calles como bastión de lucha para que San Juan no se convierta en despojo de tierras pulverizadas, herida de muerte en sus entrañas y esa minera no se aposente sobre nuestras montañas como una sombra siniestra de muerte, aguijoneándola con ponzoñas venenosas de cianuro.

Los ríos morirán, vegetación que serán aniquiladas, todos será desolación, horror, la tierra que tenia vida ya no tendrá vida si se hace esa minera.

Los ríos se convertirán en senderos polvorientos, ya no brotaran los manantiales; y el pueblo de San Juan será convertido en momias cancerosas.

Mientras que los huevos de la serpiente venenosa de esa minera romero, se están empollando en el Palacio Nacional.

Pues no hay duda que esta empresa minera romero, convertirá a San Juan de la Maguana en un cementerio de muertos vivos, pues el mismo pueblo será asesinado por esta minera.