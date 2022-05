No a la privatización de los servicios consulares

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Es totalmente inaceptable la intención del gobierno dominicano de

privatizar los servicios consulares cuando en realidad las labores que se

realizan en los consulados son normales y transparente por lo que no

ameritan ser sustituidos.

Con la iniciativa lo que se busca en realidad es favorecer a grandes

grande corporaciones, sean estas extranjeras o dominicanas, que en nada

ayudarán a bajar los altos costos de los servicios consulares para beneficio de

los inmigrante dominicanos.

Más importante sería que los cónsules devengaran un salario como

empleado del Estado y esos grandes beneficios económicos que se llevan

como comisiones sean devueltos a la comunidades en las rebajas de los

documentos consulares.

No hay razón valedera que justifique la privatización de los servicios

que brindan los consulados dominicanos a los migrantes criollos en toda

parte del mundo. Eso no es más un invento del gobierno que debe ser

echado atrás oportunamente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe sopesar muy bien la

medida antes de que se vaya a poner en vigencia porque eso en nada

beneficiaría a los usuarios y si al sector privado.