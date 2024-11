NEOCONSERVADORES TRATAN DE COARTAR A TRUMP

Aliado de Trump advierte que los neoconservadores se mueven para coartarlo; Trump responde

10 de noviembre de 2024. Es necesario saber y tener muy en cuenta que mientras varios agentes de la casta política dominante maniobran para conseguir nombramientos dentro del gobierno entrante de Trump, el estratega republicano y aliado de Trump, Roger Stone, señala a Mike Pompeo y Nikki Haley como «algunos de los más peligrosos». En un artículo que publicó en su portal electrónico (y que fue reseñado por la revista Newsweek) el viernes 8 de noviembre, titulado, » Why President Trump Cannot Trust Mike Pompeo» (Por qué el Presidente Trump no puede confiar en Mike Pompeo), Stone advierte que «Pompeo es un neoconservador que promueve la guerra sin fin, dirigió la embestida para asesinar a Julian Assange, y respaldó la persecución de Jack Smith contra el Presidente Trump».

Stone repasa el historial de Pompeo en la incorporación de neoconservadores y «Never Trumpers» (nunca trumpistas) al primer gobierno de Trump; destaca el alarde que hizo en abril del 2019 en la Universidad Texas A&M de que cuando estaba en la CIA «mentíamos, engañábamos y robábamos». Y subraya que «si a Pompeo se le da un cargo en el próximo gobierno de Trump, su historial demuestra que promoverá la hegemonía del Estado profundo en lugar de una auténtica agenda de América First [Estados Unidos primero]».

Stone califica a la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, como una «halcón de la guerra», que respaldó el cambio de régimen en Siria y que Ucrania sea incorporada a la OTAN, «una maniobra que probablemente iniciaría la Tercera Guerra Mundial».

Trump respondió al día siguiente, sábado 9 de noviembre por la noche, en su red social Truth Social: «No invitaré a la ex embajadora Nikki Haley, ni al ex secretario de Estado Mike Pompeo, a unirse al gobierno de Trump, que está actualmente en formación. Disfruté mucho y aprecié trabajar con ellos anteriormente, y me gustaría darle las gracias por su servicio a nuestro País. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! [Hacer a Estados Unidos grande otra vez]».