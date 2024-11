Municipio en Massachusetts dona camión con 31 años de uso a los bomberos de Cambita en República Dominicana

NUEVA YORK._ El municipio de la ciudad de Dracut en Massachusetts, donó un camión con 31 años de uso al cuerpo de bomberos en Cambita Garabitos en la provincia de San Cristóbal al sur de la República Dominicana para ser utilizado en el combate y control de incendios y rescates.

El jefe de bomberos en Dracut Michael Cunha y el ex jefe retirado Richard Patterson informaron que el Departamento de Bomberos de ese suburbio donó un camión de bomberos, excedente a un departamento de bomberos en la República Dominicana.

El Motor 5 del Departamento de Bomberos de Dracut, una bomba E-One modeloaa 1993, ha prestado servicio al departamento durante 31 años y se considera obsoleto según los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA). Está siendo reemplazado por una bomba E-One de última generación.

En lugar de descartar la bomba obsoleta, el departamento la está donando al departamento de bomberos de Cambita. Cuando fue donado, el camión se llenó con equipo sobrante de los departamentos de bomberos de Dracut y Tyngsborough, incluidas mangueras, equipos y aparatos de respiración autónomos.

El Departamento de Bomberos de Dracut ha mantenido una relación con el Departamento de Bomberos de Cambita desde hace 10 años, gracias a un amigo mutuo de ambos departamentos, el paramédico e instructor de emergencias Chris Goring, que trabaja para el Entrenamiento de Respuesta a Emergencias.

El Departamento de Bomberos de Dracut ha donado anteriormente otras necesidades de extinción de incendios al departamento de Cambita, incluido equipo de protección que ya no se puede utilizar en los Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de Cambita, dirigido por el jefe Eugenio Peñaló, utilizó donaciones y subvenciones para transportar el camión a la República Dominicana sin costo para los bomberos de Dracut.

“Formamos una relación con Cambita hace unos 10 años a través de un amigo en común. El departamento carecía de la mayoría de las necesidades de extinción de incendios, incluido el equipo de protección. Hemos estado enviando equipos obsoletos allí durante muchos años”, dijo Patterson.

“El equipo no se puede utilizar en América del Norte debido a su antigüedad y a las normas de la NFPA, pero no existen tales normas en la República Dominicana. Estamos felices de poder brindarles a nuestros hermanos y hermanas de Cambita el equipo que necesitan para hacer su trabajo”, añadió el ex jefe.

“Quiero agradecer al Departamento de Bomberos de Dracut, al jefe Cunha y al jefe Patterson en retiro por esta notable forma de solidaridad”, dijo Peñaló.

“Esta generosa donación mejorará significativamente la capacidad del Departamento de Bomberos de Cambita para responder a emergencias y proteger a nuestra comunidad”, agregó el oficial dominicano.

“Esta donación permitirá a los bomberos de Cambita mejorar sus capacidades operativas”, dijo Goring. “Esta asociación destaca la fuerza de la colaboración en la comunidad de bomberos, trascendiendo fronteras para ayudar a los necesitados”.