Miles de multas equivocadas emiten cámaras instaladas en autobuses NYC; dominicanos afectados

NUEVA YORK.- Las cámaras con inteligencia artificial instaladas en los autobuses M79 y Bx35 efectuaron por error 3,800 multas a vehículos por bloquear los carriles de los mismos.

La ruta Bx35 inicia sus operaciones en la calle 178 con la avenida Fort Washington y recorre parte de las transitadas vías de Broadway y la calle181, en el Alto Manhattan, antes de dirigirse hacia El Bronx, hasta W Farms Rd, efectuando 22 paradas en total.

Es frecuente escuchar a conductores y taxistas dominicanos, que laboran de manera paralelo por la ruta de la Bx35, que han sido multados y no recuerdan haber cometido infracción alguna o pararse dentro del carril por donde transita dicho autobús.

Según la MTA, las cámaras inteligentes no habían sido programadas para saber que no debían emitir infracciones a los vehículos estacionados en las zonas laterales alternativas legales, tampoco se dieron cuenta de que las rutas de autobús M79 y Bx35 todavía estaban en la fase de «advertencia» de un nuevo patrón de aplicación de la ley, lo que significa que incluso las infracciones legítimas no deberían haber dado lugar a sanciones monetarias.

«Uno de los propósitos de la fase de advertencia para rutas recientemente activadas es resolver cualquier problema antes de que alguien reciba una multa», dijo Tim Minton, Director de Comunicaciones de la MTA. «En esta situación, hubo problemas de programación, tanto en el mapeo de las áreas de las aceras como en el momento de las advertencias en sí, todo lo cual ya se ha resuelto».

Más de 870 de las infracciones culpables fueron por automóviles, camiones y todoterrenos que estaban estacionados en lugares perfectamente legales.

Según el Departamento de Transporte de NYC (DOT), que dirige el dominicano Ydanis Rodríguez, las cámaras automáticas de la ciudad (incluidas cámaras de semáforo en rojo, cámaras de velocidad y cámaras de carriles bus) emiten más de 40,000 infracciones por día.

El DOT dice que un ser humano tiene la tarea de revisar cada una de esas infracciones generadas por máquinas, pero la agencia se negó a decir cuántos empleados están dedicados al proceso de revisión humana. El DOT también se negó a decir cómo los revisores humanos pasaron por alto los cientos de infracciones erróneas de carriles para autobuses emitidas a lo largo de las rutas M79 y Bx35.

La MTA dijo que las 3,800 infracciones erróneas se han revertido y se reembolsarán todos los pagos realizados antes de anular las infracciones. La agencia de tránsito también dijo que se ha corregido la mala configuración del software que resultó en infracciones erróneas.

Según datos compartidos por el Departamento de Finanzas de NYC, en lo que va de 2024, las cámaras a bordo de los autobuses han captado a más de 293,000 vehículos ocupando ilegalmente los carriles para autobuses. Eso es un aumento del 570% con respecto a todas las infracciones de carriles para autobuses móviles emitidas en 2021.

La MTA dice que actualmente hay poco más de 1,020 autobuses equipados con sistemas de cámaras de IA.