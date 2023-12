Mejora educativa de RD por “default” en las pruebas PISA

El término “default”, que al español puede traducirse como “por defecto” se utiliza mucho en deportes para referirse a un triunfo no necesariamente logrado por competir mejor que el oponente, sino porque el oponente no se presentó a la competencia. Si está previsto que los equipos A y B compitan y por una razón u otra el equipo A dice que no jugará, entonces, por default, el equipo B es declarado ganador.

Algo parecido fue lo que ocurrió con República Dominicana en los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), en donde se logramos mejor puntuación en la evaluación de 2022 con relación a la de 2018.

En efecto fue así. En lectura pasamos de 342 a 32, en matemáticas de 325 a 339 y en ciencias de 336 a 360, para una puntuación promedio que se movió de 334 a 350.

Con esos resultados, podría justificarse el regocijo de las autoridades del Gobierno, especialmente en el Ministerio de Educación, pues se trata de algo que, a la vista se ve positivo, se ve como un logro, se ve como un avance.

Sin embargo, al analizar los datos con más profundidad la realidad es otra. En efecto, la puntuación de República Dominicana en las pruebas PISA mejoró, pero no porque nuestros estudiantes hayan avanzado en lectura, matemáticas y ciencias, sino, más bien, porque otros bajaron sus calificación.

De hecho, basta con decir que de los 82 países evaluados solo siete presentan mejoría en comparación consigo mismo en las evaluaciones de 2018 y de 2022. Esto indica que 75 países (91.4%), incluidos los de mayor calificación histórica, vieron reducida su puntuación en los últimos cuatro años.

Por esa razón, los países que están en los más elevados niveles de deficiencia o en los primeros lugares de los de peor calificación, como República Dominicana, aunque no hayan presentado mejoría alguna, reciben mayor puntuación por “default”, dado que los países que le superan en puntuación redujeron su calificación por las razones que fuere.

Lo anterior indica que las autoridades están en pleno conocimiento de que ese incremento en la puntuación no es consecuencia de una mejoría en la calidad de nuestros estudiantes, sino, más bien, de un deterioro en la de los de otros países que nos superan por mucho.

Por eso el presidente Luis Abinader, durante el acto de anuncio de estos resultados, manifestó que esas puntuaciones no deben ser motivo de satisfacción, sino la fuente de un mayor esfuerzo para mejorar, pues todavía estamos mal.

Pero si asumiéramos que no fue un avance por “default” y que realmente mejoramos en la puntuación, de lo que se trata es de habernos quemado con un 43 en lugar de quemarnos con un 40. De todas formas nos quemamos. De todas formas estamos en F, pero con una ligera alza de tres puntos que, para los fines de mejoría real, no significan nada.

Posiblemente quienes lean este artículo me noten pesimista o inconforme. Puede ser que sí, pero no es porque sea de satisfacción el hecho de seguir en los últimos lugares en calidad de la educación, sino porque temo que la propaganda de esos resultados haga que nuestras autoridades del Gobierno, maestros y los padres de nuestros estudiantes pierdan de vista el hecho de que eso no es una mejoría, que seguimos mal y que debemos luchar, no para estar menos mal, sino para llegar a estar bien. Eso es lo fundamental.

Estamos hablando de educación, base fundamental para el desarrollo de un país, para la reducción de la pobreza, para la mejoría de la calidad de vida de la gente, para todo lo que requieren ciudadanos y ciudadanas en procura de su superación individual y colectiva.

Por eso, la educación no puede verse con un instrumento de exhibición de logros ficticios o irrelevantes, sino como el objetivo de aprender de mejorar en la calidad de la enseñanza y en la posibilidad de que nuestros niños adquieran más y mejor conocimiento. Si lo dejamos en simple publicidad de puntuaciones adquiridas por “default” y no por mejoría real, entonces no estamos en nada.