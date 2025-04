Medico revela mayoría de víctimas mortales tragedia Jet Set murieron por hemorragia

Santo Domingo,-El presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología urgió a las autoridades competentes tomar drásticas medidas en torno a edificaciones de viviendas y lugares de aforos donde se van a concentrar gran cantidad de personas, porque las fallas que presentan esos lugares se convierten en un problema de salud pública.

El doctor Eliezer Jiménez Puello dijo que la “chabacanería en la construcción debe quedar en el pasado”, porque ya eso de una persona ponerse a construir una zapata, y buscar dos obreros haitianos, o de otras nacionalidades, y comenzar a subir blocks y darle para arriba a esa edificación sin ninguna supervisión técnica, ya eso debe pasar a la historia.

Jiménez Puello insistió en que esa práctica debe anularse, porque ahí es que empiezan los fallos, razón por la cual las estructuras deben de tener un sistema de supervisión, y esas edificaciones deben ser verificadas cada cierto tiempo para ver sus condiciones, porque ya se trata de un asunto de salud pública.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el facultativo dijo que no importa que la edificación sea propiedad privada, porque el peligro que puede representar para la gente tiene repercusiones en el sistema sanitario, y por ende el Estado debe mantenerse vigilante.

Agregó que hay que fiscalizar todas esas estructuras, porque en las recientes lluvias que cayeron en gran parte del país se desplomaron las paredes de un cementerio, que por no estar habitado por personas vivas no sucedió una tragedia.

“La costumbre del dejar que todo pase, del chance del dominicano, dejar que las cosas fluyan, ya nos ha costado muchas vidas; nos costó vida en San Cristóbal, nos costó vida en la tragedia del Jet Set, y un poquito aquí, otro allá, nos estamos convirtiendo en un Estado en el que ya no solamente son los accidentes de tránsito, las motocicletas, ahora son las estructuras y las edificaciones que están provocando muertes, o sea, que debemos detener esto y ponernos a actuar como debe de ser”, criticó el galeno.

Aclaró que los accidentes pasan, pero casi siempre tienen que ver con el error humano, cuando se salta algo del protocolo o del proceso; si no se toman los correctivos del lugar, las consecuencias fatales pueden ser cuestión de tiempo.

El doctor Jiménez explicó que otro mandato de los protocolos es que, luego de ocurrir un siniestro, no importa la magnitud de este, el lugar donde ocurrió debe ser evaluado.

Jiménez Puello dijo que una de las incógnitas que las autoridades están llamadas a aclarar es si en realidad en el Jet Set hubo un conato de incendio hace cerca de tres años, y si luego de controlado el siniestro se hicieron las evaluaciones de lugar, si hubo algunas recomendaciones, y si estas se aplicaron.

“Porque las altas temperaturas hacen que el acero se flexibilice, y aunque no soy un perito forense en la materia, la lógica te dice que si está en una estructura cerrada, que tiene una alta temperatura, y entonces tú ves que tiene tantas cosas en el techo, algo debe de pasar, y las alarmas debieron encenderse desde antes”, precisó.

Lamentó que, a veces por optimizar recursos, sin querer hacer juicio del valor, “por ahorrarme algo en una remodelación, en una reestructuración, nos cuesta vidas”.

“Yo prefiero que el Estado se dedique a demoler edificios y a sacar personas vivas, para que no volvamos a vivir una situación igual a la madrugada del martes. Suena cruel que una persona se dedique a construir al margen de lo que establecen las normas, y sabemos que aquí hay gente que tira un techo de una casa o apartamento un domingo para no pagar el impuesto al ayuntamiento, y ya se sabe por dónde anda una construcción de esa naturaleza”, ejemplificó.

Eliezer Jiménez revela mayoría de víctimas mortales tragedia Jet Set murieron por hemorragia

Las víctimas de la tragedia del Jet Set que no murieron al instante y que fueron hospitalizadas, cuando llegaron a las emergencias, tenían muchas fracturas en los miembros, lo que implica que estaban de pie, o estaban en una situación donde la parte del tronco superior no se vio afectada, explicó el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología.

“Pero la mayoría de los decesos, al desplomarse sobre ellos el techo de la discoteca, murió por trauma por aplastamiento; murieron sentados. En el caso de los rescatados con vida, tenían muchas fracturas de fémur, húmero y una gran cantidad presentaba traumas craneoencefálicos, porque el techo cayó sobre sus cabezas”, detalló el doctor Eliezer Jiménez Puello.

El emergenciólogo agregó que, “por la cinemática de los traumas, nosotros pudiéramos decir que en esas personas la primera causa de muerte son las hemorragias, porque un paciente que está atrapado en medio de esos escombros tiene un desprendimiento del techo en una pierna, pero esa pierna está herida y sangrando, o sea, esa fue la principal causa de muerte en esos casos”.

“Luego está lo que es el síndrome de aplastamiento o de obstrucción de comprensión. Luego que el miembro está aplastado, se descomprime y produce una reacción que puede ocasionar daños renales e inflamatorios, entre otros”, especificó.

El doctor Jiménez aclaró que, en el plano de la gestión de emergencia y recursos, no se catalogaría como un desastre, pero en la parte humana y afectiva sí fue un desastre, porque emocionalmente destruyó la vida de muchas personas, entre los que se encontraban varios médicos.

Dijo que para ellos fue una situación muy difícil, no solo por la magnitud de la tragedia, que de por sí es algo doloroso, sino por el hecho de que, mientras trataban de salvar a los pacientes que fueron rescatados con vida, tenían una gran preocupación por los reportes que les llegaban de colegas y amigos médicos que también fueron víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Critica la falta de comunicación eficaz para movilizar personal de salud en casos como la tragedia Jet Set

El doctor Eliezer Jiménez, quien es presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, lamentó que el órgano rector del sistema hospitalario del país no cuente con un sistema de comunicación eficaz para alertar al personal de salud cuando sucede una tragedia como la de la discoteca Jet Set, para que estos se presenten lo más pronto posible a sus centros de trabajo.

“Muchos de nosotros nos enteramos del siniestro por WhatsApp; los hospitales no están interconectados en un sistema en que tú puedas llamar e inmediatamente te devuelven la llamada. Se comunican por flota, que a veces no tienen, están descargadas; ese sistema de interconexión debe mejorar”, demandó el doctor Eliezer Jiménez.

Advirtió que eso es importante para la recepción y acogida del paciente, porque si hay una persona que lo traen politraumatizado de un lugar, tú te comunicas con el hospital, y el centro asistencial te espera preparado para recibirlo.

“El sistema de información debe mejorar mucho, implementar que los emergenciólogos estemos en esas ambulancias dando asistencias en caso de producirse un siniestro. Como Sociedad de Emergenciología, inmediatamente supimos eso, nos comunicamos con los emergenciólogos que estaban en el lugar, y le hicimos llegar el mensaje al general (Juan Manuel Méndez) de que estábamos a la orden por si teníamos que acompañar a las personas con traumas en las ambulancias”, aclaró el galeno.

Sostuvo que los pacientes se pueden sacar vivos del lugar de un siniestro, pero en el trayecto pueden morir, y la sociedad que preside tiene un compromiso, “y muchos de nuestros colegas estuvieron dispuestos a acudir al llamado para darles asistencias a los heridos”.

“Tenemos que sentarnos y analizar muchas cosas, porque hacer el triaje en la zona va a salvar muchas vidas, porque a ese paciente se le hace un buen control de hemorragia, se estabiliza, y luego se puede derivar”, indicó.

Agregó que no es lo mismo sacarlo de los escombros y arrancar en la ambulancia, porque puede morir en el camino, que no fue la situación.

Criticó que muchas personas se presentan al lugar de una tragedia con la intención de ayudar, pero al no tener el expertiz de lo que tienen que hacer, en la mayoría de los casos lo que hacen es obstaculizar.

Fuente RCnoticias