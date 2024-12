Más de mil jóvenes acuden a “Tercera Feria de Empleos del Sector Aeronáutico”

El evento congregó a unas 25 empresas privadas e instituciones públicas ligadas al sistema aeronáutico dominicano que ofrecieron puestos de trabajos a los nuevos solicitantes

Punta Caucedo. – Más de mil jóvenes de varios puntos de la geografía nacional acudieron el viernes 6 a las instalaciones de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), en las inmediaciones del Complejo Aeronáutico Norge Botello, del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a la Tercera Feria de Empleos del Sector Aeronáutico.

Por tercer año consecutivo, la ASCA sirve de puente a cientos de personas, especialmente jóvenes que desean insertarse al campo laboral y que han elegido el sector aeronáutico como el punto de referencia para una vida mejor, dados los beneficios económicos y de crecimiento como profesionales, que se perciben en un ámbito tan dinámico como éste.

Tanto el subdirector del IDAC y director de Desarrollo Sustentable, Miguel Mejía, quien representó al director general, Igor Rodríguez Durán, como la directora de la ASCA, Clara Fernández, mostraron su satisfacción por el éxito rotundo de esta tercera convocatoria y la respuesta de los cientos de jóvenes que se dieron cita a la referida feria.

“Este evento, más que una oportunidad laboral, es un punto de encuentro del talento joven, con la industria aeronáutica, un sector clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, que está en constante crecimiento”, indicó Mejía.

Mientras que la directora de la ASCA, indicó que desde que surgió la iniciativa de promover la Feria de Empleos, las expectativas han sido superadas cada año, además, la satisfacción crece, al confirmar que más del 80 por ciento de los postulantes logran una plaza en las distintas empresas que acogen el llamado al evento.

“Hay que destacar, con suficiente orgullo, que un alto porcentaje de los jóvenes que acuden a la feria y que logran puestos de empleos, son egresados de nuestra Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA).

Durante la feria se celebraron tres charlas denominadas “ASCA Talks”, con los títulos «Cómo ser el candidato que las empresas quieren contratar», a cargo de Maribel López Llano, directora de Gestión y Recursos Humanos del IDAC; Creando una cultura de inclusión laboral», a cargo de Rafael Tejada, facilitador de Consejo Nacional de Discapacidad y finalmente «La aviación: la vocación que me hizo tener un propósito», impartida por Alvin Monegro, gerente de Seguridad Operacional del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Los registros que maneja la ASCA, organismo promotor de la feria, que además es respaldado por el IDAC, en la versión del año 2022, 243 aspirantes lograron puestos de empleos, mientras que, en el año 2023, fueron 273 los escogidos, para un total de 519 nuevos colaboradores a las empresas ofertantes.

Entre las empresas ligadas al sector aeronáutico que participaron en la Tercera Feria de Empleos están, además del IDAC y ASCA, AVIAM, ARAJET, Tripulantes VIP, Before Boarding, Sky High, ADCA, IASCA, Enalas, ATS, Grupo PuntaCana, CESAC, IGM Catering, Sky Caterers, Talleres Aeronáuticos del Caribe, AFP Reservas, Departamento Aeroportuario, Sipen, Red Air, Servair, Pilarte Cargo, DR From The Sky y EPS.

La Feria de Empleos del Sector Aeronáutico se realizó en el marco de la celebración de la Semana de la Aviación Dominicana 2024, que del lunes 02, al viernes 06 de diciembre, incluyó actividades formativas, reconocimientos especiales a los colaboradores, una ofrenda floral en el Altar de la Patria y una misa de Acción de Gracias.

Además, forma parte de los actos de conmemoración del Día Mundial de la Aviación Civil, instituido por las Naciones Unidas en el año 1996, que se celebra cada 7 de diciembre para resaltar la importancia de ese medio de transporte y promover políticas y estrategias que contribuyan a impulsar su desarrollo sostenible en beneficio de toda la humanidad.

El evento estuvo encabezado, además de Mejía y Fernández, por Maribel López, directora de Gestión Humana y de Recursos Humanos; Yildis Almonte, directora de Planificación y Desarrollo; Juana Iris Rodríguez, directora de Transparencia y Atención Ciudadana y Yeymi Portes Perdomo, directora Legal.

Además, participaron representantes del sector aeronáutico, invitados especiales y, por supuesto, los interesados en las ofertas laborales de la feria.

Pies de fotos:

1)- Parte de la asistencia de jóvenes a la feria de empleos.

2)- Miguel Mejía, subdirector del IDAC, en representación del director general, Igor Rodríguez Durán; Yildis Almonte, directora de Planificación y Desarrollo: Maribel López, directora de Gestión y Recursos Humanos; Clara Fernández, directora de la ASCA; Juana Iris Rodríguez, directora de Transparencia y Atención Ciudadana y Yeymi Portes Perdomo, directora Legal.

3)- Clara Fernández, directora de la ASCA, organizadora de la feria.