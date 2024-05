Más de 100 mil duplicados de cédulas para elecciones dominicanas

Santo Domingo, 18 may (Prensa Latina) Más de 100 mil duplicados de cédulas gratis fueron emitidos para garantizar que ningún elector se quede sin ejercer el derecho al voto en las elecciones generales de este domingo, informó hoy la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana.

El organismo precisó que del 1 al 17 de este mes confeccionó 106 mil 147 duplicados de esos documentos, 102 mil 795 a nivel nacional y el resto en el exterior.

Recordó que el 18 de abril pasado informó que el 1 de mayo iniciaría ese proceso con el objetivo de asegurar que la inasistencia a las urnas no se debiera a la falta de identificación por extravío u otra causa.

No obstante, aclaró que seis mil 603 solicitudes no pudieron ser atendidas por vencimiento de plazo y cierre del sistema informativo este viernes en la tarde, debido a protocolos de Seguridad establecidos por la Dirección de Informática.

El Distrito Nacional, tres provincias y los dominicanos en el exterior suman el 57.82 por ciento del total del padrón electoral, por lo que son determinantes para decidir el triunfo del presidente de la República en las elecciones de mañana.

Ocho millones 145 mil 548 dominicanos están convocados a las urnas, de los cuales cuatro millones 710 mil 126 se concentran en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Cristóbal y en otros países.

Mientras, tres millones 435 mil 422 (42.17 por ciento) están distribuidos en 28 provincias.

De esta manera, la mayor cantidad de electores se ubican en Santo Domingo (20.24 por ciento del total del padrón), dominicanos en el exterior (10.6), el Distrito Nacional (9.7), Santiago de los Caballeros (9.6) y San Cristóbal (5.5).

Mañana los dominicanos elegirán al presidente y a las autoridades legislativas, mientras hoy deberán quedar instalados y probados los equipos tecnológicos a utilizar en la cita.

A los comicios se presentan nueve candidatos a jefe de Estado, de estos solo dos mujeres.

Las últimas encuestas publicadas a inicios de esta semana dan como favorito al mandatario Luis Abinader, quien aspira a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno.

La Alianza Rescate RD (que conforman la Fuerza del Pueblo y los Partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano) apuesta a una segunda vuelta el 30 de junio próximo.