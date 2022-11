Luisa necesita ayuda urgente para tratamiento le permita seguir viviendo

POR LUIS D. SANTAMARIA

MONTE PLATA, República Dominicana.- Tras agotar todos los recursos en el país, Luisa María Figaris, solicita ayuda urgente para recibir atención médica especializada en el exterior que le permita seguir viviendo una vida normal.

Luego de recibir un trasplante de hígado hace ocho años, ahora requiere con urgencia recibir un tratamiento médico especializado para recuperar la salud de ese órgano, que en la actualidad le funciona en un 20 por ciento.

La joven, de 31 años, nativa de Monte Plata explicó que padece de hepatitis auto inmune, que es un rechazo del hígado a su propio cuerpo, ligado a una cirrosis hepática, cuya situación se ha agravado en el último año.

Cualquier colaboración que contribuya a mejorar la salud y calidad de vida de Luisa María Figaris, pueden hacerlo contactando al número 849.277.8663

No quería su situación de salud

La verdad no quería hacer público lo qué pasó de requerir un nuevo trasplante porque muchos no entienden lo que ha pasado conmigo y hacen conclusiones que no conocen.

Explicaré brevemente lo qué pasa yo, nací con una enfermedad incurable que solo un trasplante me ha ayudado alargar mi vida y no solo eso mi enemigo es mi propio cuerpo porque es quien o rechaza el hígado o silentemente lo daña como lo hizo ahora.

Hace mucho ya veníamos sospechando que esto pasaría pero siempre he tenido Fe que Dios me devolverá mi salud y solo hasta ahora he podido asimilar que por más que se luche ya tengo un segundo camino de recorrer cómo al principio.

Sé qué existe una esperanza antes de llegar a la última opción de un trasplante nuevo que como lo sé Dios me la dará. He luchado mucho, me he cuidado lo suficiente pero el rey de reyes y señor de señores sabe el porqué de las cosas nunca le voy a reclamar todo lo que he pasado porque estar enfermo no es una elección Dios me eligió un día y aquí sigo.

Y algo diré con mi frente en alto como siempre gracias a Dios por todo lo negativo fuera de mí. Mi enfermedad se llama Hepatitis Autoinmune en término que se entienda rechazo de hígado que hace mi propio cuerpo. Bendiciones