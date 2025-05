Luis Severino alcanza el hito con su ponche número 1000 en MLB

Steve Schaeffer

HOUSTON/MLB.com.- La última apertura de calidad de Luis Severino incluyó el ponche número 1000 de su carrera. Ojalá hubiera llegado antes.

«Siento que esa cifra debería haberse alcanzado hace años», dijo el lanzador derecho, quien estaba en posición de conseguir una victoria el miércoles antes de que los Astros remontaran contra el bullpen de los Atléticos y completaran una barrida de dos juegos con una victoria de 5-3 en Daikin Park. «No he estado sano, pero ahora lo estoy. Me alegra haberlo logrado. Muchos no pueden llegar a esa cifra. Eso significa que llevas mucho tiempo lanzando, así que estás contento».

Severino alcanzó el hito con un ponche a José Altuve en la primera entrada. Severino lanzó seis entradas, permitiendo dos carreras (una limpia), tres hits y una base por bolas. Ponchó a cuatro en su tercera apertura de calidad consecutiva y la sexta en 12 salidas esta temporada.

Veterano de 10 años, Severino registró 572 ponches en 518 entradas en sus primeras cuatro campañas en la MLB con los Yankees. Eso incluyó 230 ponches en 2017 y 220 en 2018, un período de dos años en el que tuvo marca de 33-14 y se convirtió en uno de los mejores abridores de la Liga Americana.

Luego sufrió un problema en el manguito rotador que limitó a Severino a tres aperturas en 2019, seguido de una cirugía Tommy John que lo dejó fuera de la temporada 2020 y la mayor parte de 2021.

«Ojalá hubiera aprendido a cuidar mi cuerpo cuando era más joven», dijo Severino después de la apertura del miércoles. Me sentía joven y pensé que tenía que salir a competir. Ahora sé cómo mantenerme sano, cómo estar sano cada cinco días. Siento que aún me queda mucha energía.

Cuando llegas a las Grandes Ligas, pasan muchas cosas, ¿sabes? Y te dejas llevar por el momento. Y lo principal es que me sentía bien, así que no tenía una rutina. Simplemente llegaba al campo una hora antes del partido y me preparaba.

Ahora es como, ‘Bueno, son las 4 para un partido a las 7, tengo que ir a la bañera’. Hay muchas máquinas buenas que calientan los tejidos. Muchas cosas que pueden prevenir lesiones. Así que simplemente cuido mi cuerpo. Duermo mejor, como bien… Por ejemplo, anoche no pude comer pollo frito con papas fritas y al día siguiente jugar temprano. Así que tengo que comer bien y acostarme temprano. Ese tipo de pequeñas cosas son importantes para la recuperación.

Severino jugó 19 partidos con los Yankees tanto en 2022 como en 2023 antes de firmar con los Mets como agente libre. Tras 34 aperturas para ellos en 2024, incluyendo tres en la postemporada, se unió a los Atléticos mediante un contrato de agente libre de dos años y $45 millones que incluye una opción de jugador para el tercer año.

El manager de los Atléticos, Mark Kotsay, afirmó que Severino ha hecho un «trabajo increíble» al dar ejemplo a un cuerpo de lanzadores con una plantilla mayoritariamente joven.

«Sale a lanzar cada cinco días y tiene convicción», dijo Kotsay. «Incluso cuando sus aperturas no han sido excelentes, ha lanzado cinco o seis entradas para nosotros. Eso es liderazgo en sí mismo».

Jacob Wilson, quien conectó un doblete productor y una carrera anotada en la tercera entrada, puso a Severino en posición de ganar con un jonrón solitario ante Lance McCullers Jr. para poner a los Atléticos arriba 3-2 en la quinta. Severino conservó la ventaja al retirar a Cam Smith con una línea al jardín central con dos en base y dos outs en la sexta.

La posible victoria de Severino se esfumó cuando Justin Sterner le permitió un jonrón a Zach Dezenzo, el primer bateador que enfrentó, en la séptima.

Sterner, quien no había permitido carreras en 12 apariciones como visitante, permitió dos más con un sencillo de Victor Caratini con dos outs y bases llenas, seis bateadores después. Esto provocó que los Atléticos, que se poncharon 18 veces el miércoles, sufrieran su decimotercera derrota en los últimos 14 juegos.

«Esa es la historia que hemos estado viviendo últimamente», dijo Kotsay. «Sevy nos dio una gran actuación, salió de la sexta entrada. Estar en su lanzamiento número 90 y seguir recuperándose y dándolo todo, fue una gran actuación. Conseguimos una en el juego pasado. Salió del montículo con ventaja, y simplemente no hemos podido sentenciar el juego».