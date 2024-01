Luis no discute

He buscado por todos lados, por todos los medios de comunicación, por todos los espacios cibernéticos, y con asombro me percato de que hay dos nombres que Luis Abinader, Presidente de la República y candidato a lo mismo, hasta ahora no ha mencionado en sus declaraciones públicas: Danilo Medina y Leonel Fernández. Esto quiere decir que 1) En él no han hecho efecto las detractaciones de sus más feroces rivales, o 2) Él no les da la menor importancia, por más que aquellos lo señalen como el causante de todos los males nacionales… (No hay de otra: será el 19 de mayo que dará todas las respuestas y pondrá a cada quien en su lugar).