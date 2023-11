Luis no descansa

Dígase lo que se diga, este hombre es incansable. No ha habido un solo día en que no se sepa nada de él. No duerme más de un par de horas y el resto se las pasa trabajando. Inaugura por aquí, habla por allá, despacha por acá y, de pronto, nos lo encontramos en Bávaro o en Pedernales. Está pendiente de la conducta de sus funcionarios y no les quita el ojo a ninguno de sus opositores. Todavía no llegamos a las elecciones del 2024 y ya está hablando de su partido en el 2028. No le saca el guante a Haití ni a la llamada “Comunidad” Internacional, con sede en Washington…(Es que desde que se juramentó en 2020 Luis Abinader ha estado en campaña para el 2024).