Luis Abinader en la cresta de la ola

Por Felipe Mora

Sin lugar a dudas, el proyecto de reelección del presidente Luis

Abinader marcha con el viento a su favor, muy a pesar de las

posiciones contradictorias que sustentan partidos y/o grupos

opositores.

Desde antes de ser candidato de su partido, el Revolucionario

Moderno, Abinader aparece siempre arriba en las encuestas de

mayor prestigio, es bien valorado entre la población, con un

discurso que goza de gran aceptación.

A esto se agrega que cada semana entrega nuevas obras al país,

que en los primeros seis meses de este año la inversión extranjera

fue por el orden de 2,150 millones de dólares, destinada a áreas

como el turismo, zonas francas, energía renovable, inmobiliaria y

otros.

Y algo muy importante: De manera personal sale totalmente ileso

frente al tema de la corrupción. La oposición no tiene forma de

acusar, mucho menos de probar nada en ese sentido.

Un dato en el cual el presidente Abinader figura puntero por

encima de otros líderes políticos y ex mandatarios, es que siempre

está en disposición de responder cualquier pregunta de los

medios, sin albergar temores a las reacciones que pueda provocar.

Pero, como en este mundo todo no puede ser perfecto, hay temas

de suma importancia y siempre de palpitante actualidad en los que

sale a relucir una espinita en el zapato: la economía popular, la

delincuencia y Haití.

La economía popular constituye un arma de doble filo al

momento de tomar decisiones. En los últimos años, los precios de

los productos de amplio consumo han registrado alzas

considerables. No sólo en este país, sino a nivel global. Distintos

factores intervienen para los que no siempre se tienen soluciones.

Durante un reciente encuentro con ganaderos y productores de

leche, Abinader reconoció que no es tan fácil lograr que todos los

productos agropecuarios lleguen a precios justos a la población, lo

mismo que para los productores.

En la ocasión, destacó que ese equilibrio no es tan fácil, por

entender que la definición de precios justos a los consumidores es

diferente a la definición de precios justos a los productores. “Por

lo tanto, nos toca hacer el equilibrio”, explicó.

Múltiples factores a nivel internacional (guerra de Ucrania, alza

de los precios del petróleo, entre otros) influyen para que los

países dependientes adquieran materias primas a precios casi

prohibitivos para sus economías. República Dominicana no

escapa a esa situación.

El candidato de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, que

las encuestas colocan siempre por debajo de 30%, tiene ahora

entre sus anhelos de llegar al poder repetir lo mismo que hizo en

el año 2004, cuando fue candidato presidencial del PLD.

En aquella ocasión, Fernández puso como estandarte de su

campaña electoral repetir hasta el cansancio que el entonces

presidente Hipólito Mejía era el único responsable de los altos

precios que registraban productos de primera necesidad en la

alimentación de los dominicanos, como el pollo, arroz, plátanos,

pastas alimenticias, etc.

La gestión de gobierno del presidente Mejía sufrió las graves

consecuencias de la crisis petrolera, carestía de la tasa de cambio,

inflación de dos dígitos, a lo que se agrega la quiebra de uno de

los principales bancos comerciales.

Casi 20 años después, y con miras a los comicios de mayo de

2024, el candidato de la FP cree que tiene la sartén por el mango y

pregona a todo dar que la carestía de precios conspira contra la

reelección del presidente Abinader. Sin embargo, el actual

mandatario sigue aventajando a todos los candidatos en las

encuestas de mayor credibilidad.

Otro tema que sectores de la oposición han cogido como punta de

lanza contra la gestión de Abinader ha sido lo que ellos

consideran auge de la delincuencia y las respuestas oficiales para

contrarrestarla. Es algo que el gobierno ha puesto interés en que

haya resultados a través de las ejecutorias de la Policía, con su

plan de reforma, y los lineamientos del Ministerio de Interior.

Con relación a lo que ha hecho el país frente a la situación de

vulnerabilidad política y social que vive Haití, en ocasiones

sectores nacionales lanzan dardos contra decisiones emanadas del

Ejecutivo.

Con todo y eso, entendemos que el presidente Abinader, en su

proyecto reeleccionista para optar por cuatro años más, luce estar

montado en la cresta de la ola.