Luis Abinader destaca la importancia de la alianza público-privada en un encuentro de CEAPI y The Adam Smith Center

República Dominicana, 25 de septiembre de 2024. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), ha organizado, junto a The Adam Smith Center for Economic Freedom, perteneciente a Florida International University (FIU) y en el marco de la 79º Asamblea General de la ONU en Nueva York, un evento empresarial con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. La reunión, en la que ha participado la presidentea de CEAPI, Núria Vilanova, el director fundador de The Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz-Rosillo, y líderes empresariales de la región, forma parte del ciclo de encuentros con presidentes iberoamericanos que organiza la asociación por segundo año consecutivo en la ciudad estadounidense.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha resaltado que “la clave de estos cuatro últimos años, y de los próximos cuatro años, es la alianza público-privada, pero no solamente el marco legal, sino la actitud que tenemos que tener para colaborar y hacer que los nuevos emprendimientos funcionen”.

El encuentro, además de trasladar la situación política, social y económica del país dominicano, se ha caracterizado por analizar los focos de inversiones entre República Dominicana, España y toda Iberoamérica.

Núria Vilanova ha valorado positivamente la celebración de estos encuentros en el contexto de la ONU. Además, ha posicionado a CEAPI, con sus 300 miembros, como un actor clave en la creciente necesidad de las empresas por establecer conexiones internacionales entre la región iberoamericana y la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. “Dominicana pasará a la historia como un promotor de la democracia y la libertad”, ha afirmado la presidenta de la asociación.

El director fundador de The Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz-Rosillo, apostilló: “El presidente Abinader es un gran empresario, un gran político y un gran diplomático. El mejor representante de la República Dominicana en el mundo”.

PIE DE FOTO: (De izq. a dcha.): La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la presidenta Mercado Media Network, Patricia de Moya

Sobre CEAPI:

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por más de 300 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios para hacer crecer y fortalecer el tejido empresarial iberoamericano. Como think-tank, reflexionamos sobre los retos y oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes políticos e institucionales, buscando enriquecer la colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de la mujer en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual. Para más información: www.ceapi.com y www.congresoceapi.com