Los progresistas del mundo apoyamos a Sergio Massa

Por Miguel Espaillat Grullón Bronx NY 17/11/2023

Este domingo 19 tendrán lugar en Argentina las elecciones presidenciales para elegir entre el peronista conservador Sergio Massa y el ultraconservador y Javier Milei. Apoyan a Sergio Massa (el candidato oficialista), Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, Luiz Inácio Lula da Silva presidente de Brasil, Gabriel Boric, presidente de Chile, Manuel López Obrador, presidente de México, Gustavo Petro de Colombia, Luis Arce Catora de Bolivia, José Mujica, expresidente de Uruguay, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Anne Hidalgo, alcaldesa de París, Enrico Letta ex primer ministro italiano y los millones de intelectuales progresistas del mundo, que cimentan este apoyo, argumentando que Sergio Massa es un proyecto de unidad, que representa la tolerancia, el diálogo, y una apuesta a la convivencia democrática».

Por otro lado, apoyan al candidato Javier Milei, los ultras reaccionarios , como Felipe Calderón y Vicente Fox, ex presidentes de México, Iván Duque y Álvaro Uribe, expresidentes de Colombia, Mariano Rajoy y José María Aznar, ex presidentes del gobierno de España, Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, Felipe Calderón y Vicente Fox, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, ex presidentes de México, y Mario Vargas Llosa. También apoyan a Milei, los dos escritores ultra reaccionarios, que desde el alto Manhattan publican artículos siguiendo el mismo libreto de Jaime Bayly, además de Fernando del Rincón y el mexicano Jorge Ramos.

Está demás decir, que también, en sus adentros apoyan a Sergio Massa, el papa Francisco, Nicolas Maduro, de Venezuela, Miguel Diaz Canel, de Cuba, Daniel Ortega, de Nicaragua, Xiomara Castro, de Honduras, Nayib Bukele, del Salvador e intelectuales como Noam Chomsky y políticos progresistas como Bernie Sanders. En este contexto, yo diría, que tras bastidores, hasta Putin y Xi Jinping apoyan la candidatura de Sergio Masa.

Todo este apoyo de los progresistas del mundo a Sergio Massa, se traduce, en que Milei, indefectiblemente será derrotado; ello, gracias a Dios, a un pueblo y a un mundo, que marcha hacia estadios superiores de concientización, donde no habrá cabida para las hordas satánicas..

A mis lectores, les dejo la palabra…