Los dominicanos decidirán este domingo, campaña electoral terminó

Por Mariela Pérez Valenzuela

Santo Domingo, 16 may (Prensa Latina) Hoy a la medianoche inició la veda electoral en República Dominicana, donde la cuenta regresiva para las elecciones generales del próximo domingo es cada vez menor y este jueves se presentará el programa de las misiones de los observadores internacionales.

De esta forma, culmina un proceso de campaña electoral que, de manera oficial inició hace tres meses y que los partidos políticos aprovecharon hasta el último día para conquistar a la mayor cantidad de electores posibles.

Las últimas concentraciones de apoyo a las diferentes agrupaciones políticas tuvieron lugar en la tarde de este miércoles, pero a partir de hoy ya no se escuchará más propaganda electoral por la prensa radial, televisiva y otros medios informativos; ni habrá reuniones públicas de carácter político, manifestaciones y mítines. La ley lo prohíbe.

Aun así, el ambiente, por supuesto, es de elecciones y es inevitable que, aunque en voz baja, el dominicano hable del tema por su trascendencia.

Hay un elemento que sí se mantiene y son las vallas, carteles publicitarios y pantallas electrónicas con propaganda.

Desde antes de los comicios municipales de febrero pasado, el paisaje, sobre todo en la capital, se transformó en una especie de «collage» con rostros sonrientes de los aspirantes de distintos partidos, acompañados de frases que hacen alusión a la posición electiva que buscan ocupar.

Este domingo 19, República Dominicana elige presidente para los próximos cuatro años: o es reelecto el actual, Luis Abinader en primera vuelta, o se estrena otro candidato de los partidos mayoritarios opositores, una posibilidad en una segunda ronda el 30 de junio próximo.

Son 8,1 millones de ciudadanos -de poco más de 11 millones del país- los convocados por la Junta Central Electoral (JCE) a escoger al mandatario, el vicepresidente, además de los miembros del Congreso Nacional, de ellos 190 diputados y 32 senadores.

Para distintos líderes partidistas son clave los votos en el exterior, expresados en 868 mil 785 dominicanos con derecho a manifestarse en las urnas, lo que no ocurrió en los comicios municipales de febrero último.

Los aspirantes a la primera magistratura son nueve -de ellos dos mujeres- pero los focos recaen en el actual dignatario Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el tres veces expresidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Abel Martínez, de la Liberación Dominicana (PLD).

Martínez fue exalcalde de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más grande del país- desde 2016 y hasta abril de este año.

La FP, el PLD y el Revolucionario Dominicano (PRD) agrupados en la alianza opositora Rescate RD, acordaron que cada partido acuda con su candidato presidencial a la primera vuelta y luego respaldar a quien de ellos clasifique a la segunda, algo que dan por hecho.

Las encuestas de opinión (con un margen de error de un tres por ciento), algunas de prestigio internacional, dan como ganador a Abinader este domingo, aunque la oposición insiste en que no alcanzará el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para declarar su victoria.

La posibilidad de un alto abstencionismo también causa expectativas en medios políticos, después de que solo un 46,7 por ciento de los convocados a las municipales de febrero acudieron a ejercer su voto.

En 2020, el dignatario ganó con el 52,52 por ciento de los votos válidos, pero la abstención se situó en 45 puntos porcentuales, la más alta en los últimos 25 años, hasta cierto punto comprensible debido a la pandemia de la Covid-19. La pregunta hoy es si en situaciones normales pudiese ocurrir otro tanto.

En ese sentido, una reciente investigación de Encuesta Barómetro de las Américas arrojó que un 62 por ciento de la población dominicana expresó desconfianza en la clase política.

Los dominicanos acudirán a las urnas con varias preocupaciones: la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida , la inflación, la situación en la frontera con Haití, el desempleo, el desempeño de la economía y la deuda externa del país, entre otros aspectos.

Sin embargo, las encuestas reflejan que esos problemas no afectan mucho la opinión que la mayoría de los entrevistados tiene sobre la actual gestión del gobierno porque consideran que el presidente «lo está haciendo bien».

Aunque los tres grandes partidos opositores mantienen hasta el último momento sus pretensiones de ocupar el sillón presidencial, también tratarán de alcanzar las bancadas mayoritarias en el órgano legislativo a fin de impedir, en alguna medida, la segunda gobernanza de Abinader e imponer sus propias leyes.

En la contienda electoral de este domingo se proyecta trabajarán más de 190 mil personas, entre empleados de la JCE, funcionarios de mesas y miembros de la Policía Militar Electoral (unos 55 mil).

Para los comicios se habilitaron 16 mil 726 colegios a nivel nacional que abrirán sus puertas a los votantes a partir de las 07:00, hora local, hasta las 17:00, hora local, mientras que en el exterior funcionarán mil 566.

Prácticamente todo está listo para los sufragios del domingo, según aseguró la JCE, que llamó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas en paz y con confianza en la transparencia del proceso.

