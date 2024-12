Los ataques a militares y a la población civil hay que responderlos con dureza

Ante la hostilidad de una agresiva población haitiana indocumentada en el país.

Por; Eurípides Ant. Uribe Peguero

Vicealmirante (R) ARD.

Durante un operativo migratorio, recientemente un soldado dominicano fue agredido

por varios haitianos quienes le atacaron con palas, picos y hasta le quitaron el arma de fuego y

le hicieron un disparo. Otros militares en el lugar a penas intervinieron para salvarle la vida a su

compañero de armas.

La Dirección de Migracion publicó el día 12 de diciembre que, “al menos 10 agentes de

Migracion son agredidos en lo que va de mes por ciudadanos que frustran su labor”.

A fines del 2018 el cardiólogo Pedro Ureña fue secuestrado junto a otros dominicanos

por un grupo de haitianos en territorio dominicano cercano a la frontera. Esta acción se

cometió en presencia de soldados dominicanos quienes no reaccionaron adecuadamente para

defender nacionales dominicanos en nuestro territorio.

El día 3 de diciembre del 2023, hombres con uniformes de la policía haitiana lanzaron

bombas lacrimógenas y quemaron mercancías a comerciantes en un mercado informal en el

lado dominicano de la zona fronteriza cercana a Dajabón. En este caso, tampoco se produjo una

reacción apropiada de los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en la cercanía.

En cada uno de estos incidentes y en otros acaecidos en los últimos tiempos, ciudadanos

o militares dominicanos son agredidos por haitianos sin que se produzca una reacción

contundente de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas llamados a defender nuestros

ciudadanos y la soberanía nacional.

Los militares en un servicio fronterizo o en calidad de autoridad migratoria, representan

el honor y la cara de la dignidad de nuestra nación. Agredir un militar es agredir a la nación

entera y en igual forma, que un extranjero agreda a un dominicano cualquiera en su propio

territorio, es una imperdonable afrenta que una autoridad nacional no debe consentir o

permanecer indiferente ante el hecho. A pesar de que los miembros de nuestro Ejército y de

toda nuestras FFAA, tienen el entrenamiento adecuado y la capacidad para responder

debidamente ante estas agresiones, preocupa su inacción ante estos hechos que laceran

nuestra soberanía y la seguridad ciudadana, cuya responsabilidad descansa en nuestros

cuerpos armados.

Para esta tibia reacción de nuestros militares se puede suponer que sus mandos

superiores han estado impartiendo instrucciones para evitar cualquier incidente fronterizo en

que nacionales del vecino país puedan resultar lesionados. Preocuparía que los haitianos tomen

estos incidentes para seguir victimizándose y manipulando cada situación para inclinar la

opinión de la comunidad internacional en su favor.

Se puede temer que ante una reacción drástica en que resulten heridos a fallecidos

algunos haitianos, la comunidad internacional encontraría ingredientes para seguir

culpándonos de maltratar, a “la pobre” población haitiana. Se alimentaría el morbo sobre el

supuesto racismo y rechazo del dominicano a los nacionales del país vecino. Cualquier haitiano

herido o afectado por un soldado dominicano, siempre es utilizado para promover la

discriminación que se nos adjudica contra ellos. Es lo mismo que se hace cuando ejercemos

nuestros derechos soberanos para deportar indocumentados.

Sean cuales sean las causas de la inadecuada reacción de los soldados dominicanos, es

una actitud muy negativa que se debe corregir porque demuestra debilidad ante una población

de extranjeros irregulares que cada vez luce más decidida enfrentando a nuestras autoridades.

Quizás hay exageración cuando algunos extremistas dicen que en nuestro territorio

viven dos o tres millones de haitianos, pero le cifra que se contabiliza de alrededor de medio

millón, también luce irreal y ya es preocupante. Lo aceptable parece que esa población

extranjera no esté lejos del millón de personas. Cualquiera sea su número, es muy alto para

consentirlo en nuestro territorio sin un control efectivo de nuestras autoridades, conociendo

que es una población cargada de hostilidad y resentimientos contra el dominicano a pesar de

todo lo que hemos hecho por ellos. Tenerlos entre nosotros sin temor a la autoridad y con esa

carga de odio es muy preocupante.

En sus operativos, los militares dominicanos deben tratar a los haitianos con respeto a

sus derechos como seres humanos, pero deben hacer cumplir nuestras leyes con firmeza y su

respuesta ante agresiones como las que se han producido debe ser más firme y contundente.

No tengo dudas de la autoridad de quien comanda la unidad militar encargada de las

operaciones en nuestra frontera (CESFRON) ni de quien dirige la Dirección de Migracion, son

oficiales con la capacidad profesional y las agallas para instruir a los hombres bajo su mando

para que realicen su labor fronteriza y migratoria con la determinación apropiada. El

Vicealmirante Lee Ballester, declaró recientemente que se le responderá (a los haitianos) “en

proporción a la agresión”. Más que preocuparnos, en cada oportunidad debemos reaccionar en

proporción a la agresión y tratándose del honor y la dignidad nacional, hasta la reacción

desproporcionada es aceptable. Cuando de nuestra dignidad nacional y soberanía se trata, es

preferible la exageración que una repuesta timorata o la ausencia total de la misma.

Reaccionar con timidez cuando nos agreden, envalentona al adversario y les hace cada

vez más temerarios. Los haitianos han perdido el temor a nuestras autoridades y se pueden

avizorar muy malos augurios ante una población haitiana en el país que puede rebasar el millón

de inmigrantes. No importa la insana preocupación internacional o que se exacerbe el

permanente conflicto con Haití, la reiteración de las acusaciones de racismo y xenofobia, que se

siga haciendo hincapié en el supuesto maltrato a los nacionales haitianos y que se nos acuse de

lo que sea en los foros internacionales. Tenemos que ignorar las sensibilidades creadas por la

manipulación internacional y de los mismos haitianos. Hay que dar respuestas contundentes,

aunque sean exageradas. Ellos nos están provocando y también están exagerando con sus

agresiones.

Los militares son el bastión donde descansa el respeto a nuestra soberanía, la seguridad

y la dignidad nacional. Si no reaccionan adecuadamente cuando son agredidos o los adversarios

agreden a la población a la que deben proteger, estamos perdidos.