Locarno76: El público reconoce una edición atrevida

Por Daniele Aebischer

Suiza-Ticino-La 76ª edición de Locarno Film Festival se caracterizó por una entusiasta participación en las proyecciones y numerosas iniciativas, que fueron un punto de encuentro privilegiado entre el público, los cineastas y los profesionales de la industria cinematográfica de todo el mundo, todos ellos cada vez más numerosos.

Tras once días dedicados al placer de la gran pantalla, la 76ª edición de Locarno Film Festival concluyó ayer, sábado 12 de agosto con el anuncio del “palmarès” y la victoria del Leopardo de Oro a “Mantagheye bohrani” (Zona Crítica), de Ali Ahmadzadeh.

El Prix du Public UBS, (Premio del Publico UBS), fue otorgado a “The Old Oak” de Ken Loach, mientras que el Variety Piazza Grande Award lo ganó “Guardians of the Formula” de Dragan Bjelogrlić.

Los números grabados en salas y en Piazza Grande ilustran el éxito de una propuesta cinematográfica que ha acercado a algunos de los nombres más importantes del cine de autor a talentos emergentes e independientes, entrelazando géneros y formas muy diferentes.

Un total de 146.930 espectadores asistieron a las proyecciones propuestas, de las cuales 86.530 fueron en salas, y 60.400 en “Piazza Grande”, con un aumento del 14,3% respecto a 2022.

En cuanto a los profesionales del sector, crecieron un 31%, acreditados, incluidos los online: unos 4.639, de los cuales 1,530 representantes de la industria cinematográfica y 783 periodistas y fotógrafos.

El director de gestión, Raphaël Brunschwig había hablado de una edición exitosa, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, un ejemplo es el aumento de un 10% en la asistencia a Locarno Pro, la plataforma internacional que conecta a los profesionales del cine de todo el mundo, un total de 1,530, de los cuales 1,460 presenciales y 70 online.

Presidente saliente

El presidente saliente, Marco Solari, comentó sobre su última edición de la siguiente manera: “Mi objetivo antes de dejar este cargo era asegurar que el Festival tuviera la fuerza para posicionarse y colocar a Suiza entre las principales realidades culturales a nivel mundial. Los resultados obtenidos con esta 76ª edición, fruto de un enorme trabajo en equipo, confirman que Locarno es una realidad cada vez más estratégica para la industria cinematográfica, y esto no puede sino traer beneficios al territorio local y nacional”.

En tanto el director artístico Giona A. Nazzaro dijo: “Una edición en nombre del amor por el cine que ha conquistado al público y relanzado, una vez más, la centralidad del Festival de Cine de Locarno. El palmarès es el signo de un cine vivo e inquieto, capaz de captar las complejidades del presente y entablar un diálogo fuerte y motivado con el público. Los números de esta edición son el fiel reflejo de un año de trabajo que condujo al éxito entusiasta de Locarno76.”