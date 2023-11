Loca “modernidad”

Las notas periodísticas nos dicen que en la guerra de Israel y los palestinos de la franja de Gaza, que cuenta menos de treinta días de haber empezado, van alrededor de 21 mil muertos, mal contados (incluyendo miles de niños y mujeres que no portaban armas). Y también nos informan que en la guerra entre Rusia y Ucrania han perecido más o menos 30 mil combatientes y no combatientes. Estamos hablando de unos 50 mil muertos, como si esto fuera cualquier cosa. Y el resto del mundo sigue, como si nada, sobreviviendo a sus afanes rutinarios… (A ver quién se atreve a decir que esta dizque “modernidad” no es una locura).