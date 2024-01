Lo positivo de responder “no” ante algo negativo o innecesario

Esteban Delgado

@estebandelgadoq

Muchas personas tienen la falsa “percepción” de que responder con un “no” ante alguna propuesta y

oferta es algo negativo o puede provocar molestia en quien propone, lo cual, tal vez, nos causa pena y

por eso no damos esa rotonda respuesta.

Sin embargo, aunque eso parezca algo sencillo, en realidad es de vital importancia a la hora de tomar

decisiones, pues negarse a algo no es negativo. Por el contrario, puede que sea la decisión más positiva

que se haya tomado en ese momento.

En esta ocasión quiero referirme a la importancia del “no” cuando se trata de asuntos económicos,

principalmente de finanzas personas. Por ejemplo, suponga que usted tiene una tarjeta de crédito con la

que realiza sus operaciones de compra de manera regular y la administra de manera adecuada.

Posiblemente eso resulte en que cada vez sean frecuentes las llamadas a su teléfono celular de parte

bancos que le ofrecen más tarjetas de crédito, con atractivos como mayor cobertura y otras

“facilidades”.

Sin embargo, resulta que usted no necesita una nueva tarjeta de crédito. Incluso, ni siquiera la ha

solicitado. Entonces, ante esas llamadas, lo recomendable es responder rápidamente con un “no me

interesa” y cerrar la llamada.

Pero hay personas que, por no decir que no, en el entendido de que eso suena descortés, entonces

escuchan la oferta, dudan, se tornan indecisos y, al final, terminan aceptando un producto que no

necesitan ni estaban solicitando. La frecuencia de esto puede dar como resultado un incremento de su

consumo, de su endeudamiento y luego de su incapacidad para pagar.

También pasa con las ofertas de préstamos. Desde un banco le llaman para decirle que usted tiene un

préstamo aprobado por un monto específico de dinero y a una tasa de interés atractiva. Ante ello, usted

debe preguntarse si necesita ese dinero y obviamente no lo necesita, porque de necesitarlo, en lugar de

recibir la oferta, usted habría ido al banco a solicitarlo. Por tal razón, si no lo necesita, simplemente

responda con un “no” y termine la llamada.

Le pasa también, mayormente a mujeres, que cuando por su esfuerzo logran alcanzar un buen ahorro o

un empleo bien remunerado, se encuentran con algún enamorado que termina presentándoles interés

de hacer algún negocio y de enfrentar algún problema económico y la dama, enamorada o creyendo

que lo está, termina “liándose” al servirle de garante o, peor aún, comprometiéndose directamente a

asumir alguna deuda para “ayudar” a quien en realidad puede resolver su problema por sí mismo.

En casos como esos, lo recomendable es decir que “no”, “no puedo”, “no quiero”. Esas respuestas que

tienen una entonación aparentemente negativa, son en realidad positivas cuando se trata de evitar

alguna propuesta inconveniente o innecesaria.

En el aspecto económico se pudieran llenar muchas páginas de ejemplos de abuso o maltrato de género

de personas que engañan a sus parejas pidiéndoles apoyo para asuntos específicos y luego que logran su

objetivo, cambian de actitud. Pasan de ser mansos corderitos a feroces lobos. Todo lo cual se puede

evitar con solo aprender a decir que “no” ante propuestas inconvenientes.

Quienes nos criamos con padres estrictos, que en realidad eran cuidadosos, recordamos la cantidad de

veces que nos decían “no” cuando pedíamos salir de paseo con tal o cual amiguito o ir a alguna actividad

o cualquier otra intención. Con el paso del tiempo, al llegar a mayor edad, nos damos cuenta de cuán

positivos fueron aquellos “noes” de nuestros padres.

Así debemos verlo de adultos, no solo para la crianza de nuestros hijos, sino, además, para la toma de

decisiones en las diversas actividades de la vida diaria: en lo económico, en lo emocional, en el aspecto

laboral, en las relaciones de amistad, de pareja y con la familia misma.

En conclusión, cuando usted recibe alguna oferta o propuesta, siempre analice si lo que le proponen y

ofrecen usted lo necesita, o lo desea o lo ha solicitado. Si no es ninguno de esos casos, entonces

responda con un “no”, pues ha de ser algo que en realidad no le conviene, por lo que la respuesta

negativa termina siendo una decisión positiva.