Leonel Fernández en el ocaso de su carrera política

POR LUIS D. SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Al doctor Leonel Fernández le ha llegado sin darse cuenta el ocaso de

su carrera política y hace hasta lo imposible por mantenerse activo en el

quehacer político con el marcado interés de volver a la presidencia, por lo

que tendrá que emplearse muy a fondo para lograrlo.

Con una gran tasa de rechazo entre la masa votante le será

sumamente imposible volver al poder, por lo que está al asecho a lo que diga

el presidente candidato del Partido Revolucionario Moderno “PRM” para de

inmediato responderle, pero lamentablemente ya sus declaraciones no

tienen impacto esperado.

El presidente Luis Abinader en el inicio de campaña del PRM dijo que la

oposición política no llega ni a un 24% de aceptación y de inmediato el

presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que eso no era verdad, cosa que la

mayoría de la población votante está de acuerdo con la reelección del actual

presidente para un nuevo mandato.

El presidente de la denominada Fuerza del Pueblo “FUPU”, que de

fuerza no tiene nada se ha dado cuenta, gracias a Dios que el ocaso de su

carrera política ha llegado y no le queda otra alternativa que reconocerlo

humildemente a tiempo y retirarse.

Lo que dice el presidente candidato Luis Abinader es la pura realidad y

es que la oposición política no cuenta ni siquiera con un 24% de aceptación

en el electorado, lo que le será sumamente imposible de repuntar en el

tiempo que resta para los comicios municipales y presidenciales.