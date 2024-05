LAS PROPUESTAS DEL PROXIMO GOBIERNO

Por Roberto Canaan B.

El nuevo gobierno se vera obligado a plantear una serie de propuestas economicas y de Estado que se hacen impostergables. Se neceisitara un equipo de comunicadores que pueden explicar al pueblo los beneficios para el pais de las diferentes propuestas.

Ahora es el tiempo de propuestas en el area de la energia, la educacion, la salud, la mineria, la reforma fiscal, viviendas.

El gobierno debe agenciarse un equipo de comunicadores que sepan explicar que la reforma fiscal que se avecina no es para subir los impuestos sino todo lo contrario, es para bajar el ITBI y hacer que los evasores de impuestos comiencen a pagar y dejen de presentar perdidas cada año no obstante su estilo de vida de lujo con yates, aviones, y viajes a todo el mundo que reportan como gastos de sus empresas que nunca obtienen beneficios y si no hay beneficios no pagan impuestos.