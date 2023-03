Las compras de alcaldes , desnudan los partidos

Alcalde es la persona que preside un ayuntamiento, es la máxima autoridad gubernativa en el municipio. Hoy, partidos políticos de oposición están pidiendo a la Procuraduría General que investigue funcionarios gubernamentales, que, según ellos, están usando fondos públicos, para comprar alcaldes, directores de distritos y funcionarios municipales. Desde todos los ángulos, esa compra es grave; lo peor es que, a dirigentes políticos, les preocupen más el origen de los fondos con que compran su militante, que la falta de ideología y la ausencia de firmes valores morales, de ese funcionario, que, dirigiendo el municipio, se vende, al mejor postor ¡qué pena!

Si les preocupa el destino de la nación, deberían investigar, no solo el origen de los fondos con que compraron estos tránsfugas, hay otras preguntas ¿cómo siendo tan débiles y sin ideales nacionales, su partido los llevo a tan alta posición publica? ¿Qué valores esgrimen? ¿Por qué cambiaron de ideología, misión y metas? Recordemos, que estos tránsfugas, no son militantes desconocidos de la base, son lideres en altas posiciones, que orientan, enseñan, mandan señales, de cómo conducirse. Por tanto, el comportamiento de estos alcaldes retrata el partido, lo desnuda, lo desprestigia; y eso es, exactamente, lo que persigue el comprador.

La oposición debería sentir alivio de despejar su partido de militantes inescrupulosos, capaces de venderse; deberían agradecerle al gobierno que los desenmascare. Sin embargo, su reacción está concentrada en los fondos con que los compraron; parecería que también compran, que se sienten molesto porque no pueden competir con el partido en el poder.

¿Qué pasaría si militantes del partido de gobierno pasan a la oposición? ¿fueron comprados? ¿de dónde salen estos fondos? ¿del narco? ¿debe la Procuraduría investigar? Las causas del transfuguismo deben analizarse cuidadosamente; me gustaría saber si están pensando en el bienestar del pueblo.

Me imagino lo avergonzado que se sienten los militantes de un partido, cuyos lideres, en posiciones claves, se venden y que a sus altos dirigentes solo le preocupe de donde salió ese dinero; cuando lo que deberían hacer es reunirse para evaluar el sistema y hacer una reingeniería profunda del mismo. Quienes se rigen por principios y confían en su partido, no se venden ni se rinden.

La posible compra de funcionarios municipales, debe aprovecharse, no solo para conocer el origen de los fondos , sino para analizar las debilidades, de muchos lideres y del partido al que pertenecen; es una señal para que procedan a fomentar los valores éticos, civicos, para adecentarlo, si en verdad buscan el desarrollo integral de la nación; la compra de lideres de un partido, puede significar ausencia de metas , valores firmes y criterios normativos, en el mismo; puede ser el motivo, por el que el pais no progrese y la población no disfrute de la paz que se merece.