La TV cambió en RD

En 2025, el streaming en vivo de noticias a través de YouTube en

televisores inteligentes deja atrás la televisión tradicional y transforma el

consumo informativo en la República Dominicana.



Por: Pavel De Camps Vargas

¿Quién domina la pantalla de tu casa hoy?

No es la televisión tradicional.

En la República Dominicana, YouTube ha tomado el control del televisor en este 2025,

redibujando el mapa del consumo de noticias. Lo que antes era el santuario de los

noticieros de las 7 y de las 10, hoy es territorio de transmisiones en vivo, análisis en

tiempo real y debates que se multiplican con un clic. La nueva sala de redacción está en

la nube, y el presentador eres tú, el espectador que comenta, comparte y exige.

El streaming se instala en el corazón del hogar

Más del 45% de los internautas dominicanos ya consume transmisiones en vivo por

YouTube, y más de la mitad de ellos lo hace desde Smart TVs, según los datos de los

diversos estudios profundos del consumo de noticias. Esta cifra confirma una realidad

irreversible: el televisor dejó de ser pasivo. Ahora es interactivo, impredecible y

gobernado por el algoritmo.

Las nuevas generaciones —y cada vez más las anteriores— han convertido a YouTube

en la nueva televisión nacional, desplazando en masa a los canales tradicionales, cuya

rigidez horaria y formato envejecido ya no pueden competir con la velocidad, la

personalización y poder de engagement del streaming.

Medios que están transformando

Los medios actuales Noticias SIN (B+), Color Visión Canal 9 (B-) Mañanero TV (B)

y CDN (C+), los nuevos gigantes del prime time digital, pero medios como Al

tanto TV (B), José Peguero (C+), Zol FM (C+), Antoni Channel (C), Aneudys

Santos (C+), Visión RDN (C), Rafael Linares Guerrero (C+), Chala TV (C+), entre

otros que están calando rápidamente en el ranking.

Los medios que entendieron el cambio están cosechando audiencias sin precedentes.

Noticias SIN publica en promedio 114 videos por semana, con transmisiones en vivo,

noticiarios adaptados al formato digital y cobertura de última hora. Mañanero TV y

Telemicro siguen su ejemplo, compitiendo ya no por rating, sino por reproducciones,

engagement y fidelización.

La diferencia no solo está en la frecuencia. Está en la cercanía, en la horizontalidad del

mensaje, en el poder de respuesta inmediata, en el comentario en vivo, en el rostro

humano del contenido.

El nuevo ciclo informativo: tú decides cuándo,

cómo y con quién

La televisión tradicional impone.

YouTube pregunta y responde en tiempo real.

Desde el sofá, la cama o la cocina, el dominicano conectado escoge su informativo como

escoge su playlist: por tema, tono, estilo o rostro confiable. Y si no le gusta, cambia. Y

si le encanta, lo comparte. Y si le indigna, lo debate en los comentarios.

Estamos ante una ciudadanía empoderada que ya no acepta calladamente el guión de la

noticia. La reescribe en vivo.

Smart TVs: el campo de batalla final

Con más del 58% de hogares conectados a internet y 76.6% con televisores, el Smart

TV se convierte en el arma decisiva del ecosistema noticioso digital dominicano. Y

en ese terreno, YouTube no tiene rival.

Atrás quedaron los tiempos en que solo importaba tener un canal. Hoy importa tener

comunidad, autenticidad y conexión emocional. Los medios que solo transmiten

pierden. Los que escuchan, crecen. Los que interactúan, lideran.

¿Quién cuenta la historia ahora? ¿Quién la

controla? ¿Quién la valida?

En 2025, el noticiero ya no se ve… se vive.

La audiencia ya no consume… participa.

Y el televisor ya no pertenece al canal… pertenece al algoritmo.

Los cambios ya están ocurriendo:

● Los jóvenes no encienden la TV. Buscan YouTube.

● Las noticias se viralizan antes de ser confirmadas.

● Los periodistas compiten con influencers.

● Los programas informativos se diseñan para redes.

● Los televisores inteligentes son la nueva trinchera de la credibilidad.

Y ante este nuevo paisaje, surgen preguntas urgentes:

¿Está tu medio preparado para aparecer en la pantalla que sí se está viendo?

¿Estás produciendo para el espectador digital o atrapado en los códigos del siglo XX?

¿Entendiste ya que el control remoto ahora lo tiene YouTube?

La batalla por la atención no está en el canal 5 o 11. Está en el botón de “Saltar

anuncio”.

La revolución no será televisada.

Será streaming. En vivo. En YouTube. Desde tu Smart TV.

Y ya empezó.

Los datos no mienten: para 2030, el 95% de la población dominicana estará conectada, y

más del 85% del contenido será consumido en formato video, mayoritariamente desde

televisores inteligentes. En ese futuro que ya asoma, YouTube no será una alternativa…

será la plaza pública, el parlamento visual y la agenda nacional.

El mercado de medios digitales alcanzará no solo aquellos que se atrevan a transformar

radicalmente sus modelos de producción, participación y narrativa estarán en condiciones

de competir. La inteligencia artificial, la hiperpersonalización de contenidos, los entornos

inmersivos y los algoritmos predictivos no son ficción: ya están moldeando lo que la

gente ve, siente y cree.

¿Y mientras tanto? Políticos que siguen apostando a ruedas de prensa vacías, directores

de medios atrapados en la rigidez del noticiero de las 10, y periodistas formados para

escribir editoriales, no para generar conversación, interacción ni comunidad.

La televisión como la conocimos ya no existe. El informativo de siempre ha sido

reemplazado por transmisiones donde la audiencia comenta en tiempo real y exige verdad

con pruebas. Hoy, el poder no lo tiene quien emite, sino quien conecta. No quien

habla, sino quien escucha.

¿De qué sirve tener un canal, si ya nadie sintoniza?

¿De qué vale tener una redacción, si el guión lo escribe el algoritmo?

¿Y qué sentido tiene informar, si no somos capaces de influir ni de generar confianza en la

nueva pantalla del pueblo?

La batalla por la verdad y la influencia ya no se pelea en el set de televisión, sino en

la página de inicio de YouTube, en el celular del votante y en el televisor que ahora

responde al control remoto de la audiencia.

Este no es el final de la televisión. Es su renacimiento digital.

Y en esta nueva era, no hay espacio para espectadores pasivos… solo para

protagonistas activos.

¿Estás preparado para ser uno de ellos?