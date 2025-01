La soledad… (¡Oh, la soledad!)

Cuando no aciertas en qué hacer y hacia dónde buscar; cuando la alegría ajena te resbala y la pena de terceros no te llega; cuando contar las horas que faltan para lo que no sabes, hoy, mañana y después; cuando te escapas hacia la nada del silencio sin nombre ni destino; cuando el insomnio no se te cura con ninguna lectura, por apasionante que pudiera ser en otras circunstancias; cuando todo lo ajeno te es indiferente, no importa su cercanía; cuando caminar sin rumbo ni destino te conduce a dormitar en cualquier parque; cuando el mañana se convierte en un ayer desmemoriado…(Está claro: cuando ocurre todo eso es que te atrapó la soledad sin remedio).