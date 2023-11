La senaduría del Distrito Nacional seguirá siendo del PRM

Por Andrés Patiño

Cuando escuchamos que el expresidente Hipólito Mejía asegurar que en las próximas elecciones congresuales el PRM obtendrá por lo menos 25 senadurías, aunque un senador tiene el mismo valor en la sala capitular, sabemos que hay senadurías que son más importantes, principalmente las que tienen mayor cantidad de votantes, como la distrito nacional, la provincia de santo domingo, Santiago entre otras, por tener la mayor cantidad de votantes, los votos son fidelizados, o sea, que los votos seguros o duros solo los tienen los candidatos del PRM tanto a la diputación, senaduría y a la presidencia de la República.

Vemos que muchos comunicadores apuestan a Omar Fernández debido a que quieren crear un falsa percepción de que él está por encima de la senadora, sin fijarse que las estadísticas no lo favorecen, por el hecho de que la misma tasa de rechazo que tiene el padre, afecta las aspiraciones de su hijo, además de que en las calles cuando Omar ha ido visitando los sectores populares de las circunscripciones de la capital ha recibido un rechazo total a sus aspiraciones, a diferencia de la posible candidata Faride Raful, que cuando ha ido a estos sectores se le ha recibido con júbilo, con alegría y dándole su apoyo en cada uno de esos sectores, donde se le han unido regidores y diputados, además de altos y reconocidos dirigentes del PRM.

Omar Fernández no tiene oportunidad para enfrentar a un candidato del PRM, porque el voto en la capital del PRM es duro y no se divide, por lo que según las estadísticas en la capital todos las candidaturas pasan de un 55% de intención del voto de los que votan en la capital, a eso se le agrega que el PRM tiene una cantidad de aliados que le suman mas de 10% adicional, al 55%, la militantes del PRM solo votaran por el PRM, con esos votos no puede contar ningún otro candidato que no sea del PRM.

Omar Fernández tiene la suerte y la desgracia, de que así como hereda lo positivo de su padre, también hereda lo negativo, por eso la tasa de rechazo, que tiene el padre afecta directa y proporcionalmente al hijo, en las calles solo se escucha que se van a dar el gusto de desquitarse con el hijo lo del padre, pero que derrotar al padre y al hijo juntos es una meta de los mismo militantes del PLD, que no quieren saber de Leonel Fernández al cual culpan de ser el responsable de que ellos estén fuera del gobierno en el día hoy.

Omar Fernández tiene todas las de perder, tiene todas las desventajas posibles, mientras que en el caso de ser Faride Raful que es la senadora actual, posee un trabajo realizado y es la mejor oferta que tiene el PRM en la capital, tiene todas las ventajas que tiene el PRM en este momento, posee más aliados y ser candidata del partido de gobierno la favorece con el voto de los capitaleños.