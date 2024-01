La política económica del Presidente Abinader. ¡Un rotundo fracaso!

alfredocruzpolanco@gmail.com

A pesar de que el año pasado el señor Presidente de la República Luis Abinader Corona,

creyendo encontrar una solución a la carestía de los productos alimenticios de primera

necesidad, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para la eliminación por seis meses

de los impuestos aduanales (tasa cero) para unos 67 productos importados, la mayoría

producidos en nuestro país, pero el remedio resultó peor que la enfermedad, pues esta medida

llevó a la quiebra a cientos de empresas grandes, medianas y pequeñas, a la pérdida de miles

de empleos directos e indirectos y los precios de dichos productos continuaron aumentando cada día.

Durante el año 2023 el Banco Central liberó unos 117 mil millones de pesos del encaje legal con el propósito de reducir

las tasas de los intereses bancarios y la del dólar, supuestamente para dinamizar la economía a través de los diferentes

sectores, la cual se mantiene estancada. Estos recursos ya estaban previamente asignados a los sectores de poder

económico y político, sin que se lograran resultados favorables para la población, pues las tasas de interés no bajaron y el

dólar se ha disparado a casi el 60 por uno. Como era de esperarse, todos los productos nacionales e importados

aumentaron de precios; por tales razones, la economía nacional, en vez de crecer, se ha desacelerado.

Nuestro país atraviesa por una de sus peores crisis económicas, con una gran inflación que supera los dos dígitos, con un

crecimiento de apenas un 2%, por primera vez en los últimos veinte años, el cual siempre se mantuvo entre 6 y 7%. El

Presidente Abinader, fruto de los compromisos políticos de campaña, siempre se ha caracterizado por favorecer a los

importadores de productos que se producen en el país, que no generan empleos ni asumen los grandes riesgos de nuestros

productores, ni invierte en la producción agropecuaria nacional.

En plena campaña electoral, de nuevo acaba de enviar al Congreso Nacional otro proyecto de ley para la eliminación de

los impuestos aduanales a productos terminados importados, en vez de proteger e incentivar a los productores nacionales,

que han demostrado eficiencia en la producción, aprobando la eliminación de los impuestos a la materia prima, a las

maquinarias, equipos e insumos necesarios para la producción agropecuaria y pecuaria nacional, no a los productos

importados que son elaborados en el país, pues con su gravamen, se protege la industria y la producción nacional.

A todo esto, el flamante ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, se destapa diciendo que la economía

dominicana va por el camino correcto y con un crecimiento sostenido. De aprobarse esta ley se les estaría dando el tiro de

gracias a nuestros productores, con lo que se estaría matando “la gallina de los huevos de oro”, atentando contra nuestra

soberanía y seguridad alimentaria, pues son los que crean riquezas y empleos. Nuestro país produce el 80 % de todo lo

que consume. De ahí el gran rechazo que está concitando dicho proyecto en los partidos de oposición, en las asociaciones

empresariales e industriales y en los propios productores. Los únicos que la defienden son los del sector importador, pues

van a obtener pingües beneficios sin asumir ningún tipo de riesgo, a costa de nuestros productores.

El autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales