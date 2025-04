Una protesta local convertida en fenómeno global: Un análisis del auge del

nacionalismo dominicano en redes sociales, con decenas de miles de interacciones en

más de 50 países y YouTube como principal amplificador de un grito de soberanía.

Un grito dominicano que cruza fronteras La Marcha en Friusa – El rugido patriótico que sacudió al mundo

En la era digital, donde la indignación viaja a la velocidad de un clic, la Marcha en

Friusa ha demostrado ser mucho más que un evento local. Lo que comenzó como un

grito de resistencia en el corazón de Friusa (un barrio de Bávaro, Punta Cana, marcado

por la masiva presencia de inmigrantes haitianos indocumentados y el abandono

estatal) se transformó en un fenómeno sociopolítico global que alcanzó a millones

dentro y fuera de la República Dominicana. Coincidiendo con la conmemoración de la

Batalla del 30 de Marzo de 1844, esta nueva batalla por la identidad nacional se libró

tanto en las calles dominicanas como en el campo de batalla de las redes

sociales. El nacionalismo dominicano, avivado por la causa de Friusa, intensificó su

llama no solo en el territorio nacional sino también entre la diáspora dispersa en

decenas de países. Desde Nueva York hasta Madrid, desde el Caribe hasta América

Latina, una misma voz patriótica ha resonado: ¡la patria se defiende, no importa la

distancia ni las fronteras!

Una marcha que comenzó en la red

Entre el 23 y el 31 de marzo de 2025, las redes sociales estallaron con el tema Friusa.

Según los datos se registraron más de 81,300 resultados digitales relacionados al

movimiento, con 685,500 interacciones y un alcance potencial de 888.2 millones de

usuarios a nivel mundial. Solo el hashtag #Friusa generó 11,900 publicaciones, y la

expresión “Marcha en Friusa”, “Marcha de Friusa”, “Marcha Friusa” acumuló

108,100 publicaciones en conjunto y generó 858,300 interacciones, evidenciando un

fenómeno mediático sin precedentes.

Pero el detalle más impactante fue la procedencia de las voces digitales: el 44% de las

publicaciones y el 85.4% de las interacciones provinieron de la República Dominicana,

y un 15% se distribuyó entre Estados Unidos, España, Colombia, México y otros países

donde la diáspora dominicana mantiene viva la llama de la Patria.

Tsunami digital: menciones, interacciones y alcance

récord

Los datos digitales alrededor de la marcha son tan irrefutables como estremecedores.

En cuestión de días, la conversación en torno a “Friusa” creció de forma exponencial,

reflejando la magnitud del descontento y la pasión patriótica acumulada. Entre los

hallazgos del monitoreo en redes sociales destacan:

● Menciones masivas: Más de 87,000 menciones de la palabra “Friusa”, un

volumen asombroso para un tema local.

● Hashtags en auge: La etiqueta #Friusa acumuló 11,400 menciones, y

“Marcha en Friusa” otras 20,600 menciones, reflejando cómo la convocatoria

tomó fuerza nominal propia.

● Interacciones desbordantes: Se registraron alrededor de 873,300

interacciones (comentarios, compartidos, “me gusta”, etc.) relacionadas con

Friusa y la marcha – casi seis veces más que cualquier otra referencia vinculada

al evento. Este nivel de participación indica que no solo se hablaba del tema,

sino que la audiencia se involucró activamente discutiéndolo y difundiéndolo.

Esto sin contar los 687,600 de las interacciones de las menciones de la

República Dominicana.

● Alcance sin precedentes: El contenido generado alcanzó un alcance potencial

estimado en 862.3 millones de usuarios a nivel global, algo nunca antes visto

para un evento ciudadano de índole local en República Dominicana. Es decir,

cientos de millones de personas podrían haber visto contenido sobre Friusa en

sus pantallas, convirtiendo un problema barrial en una conversación planetaria.

Estas cifras evidencian un crecimiento exponencial en la atención hacia Friusa

conforme se acercaba el 30 de marzo. Una gráfica temporal de menciones mostraría

una curva en ascenso acelerado, pasando de la casi nada a decenas de miles de

referencias en menos de una semana, con un pico notable durante el fin de semana de

la marcha. Este tsunami digital no ocurrió en el vacío: responde a años de frustración

contenida ante la situación en Friusa y al sentimiento nacionalista que encontró en las

redes un catalizador para amplificar su mensaje.

YouTube: el altavoz masivo del movimiento

Si hubo una plataforma responsable de convertir la causa de Friusa en un rugido

ensordecedor, esa fue YouTube. El análisis revela que 95.1% del contenido que

influyó sobre la marcha circuló en YouTube, convirtiéndolo en el principal canal de

amplificación del mensaje (muy por encima de todas las demás redes sociales

combinadas). No es casualidad: en República Dominicana YouTube cuenta con una

audiencia publicitaria potencial de unos 7.24 millones de personas (aprox. 63% de la

población total y 71% de los usuarios de internet del país). Esto significa que YouTube,

más que cualquier otra red, es donde los dominicanos consumen y comparten

información a gran escala.

En YouTube, varios creadores de contenido y medios dominicanos actuaron como

verdaderos megáfonos digitales del nacionalismo dominicano, logrando un nivel de

engagement e interacción que catapultó la Marcha en Friusa a escala global. Los

principales influenciadores que potenciaron la conversación, ordenados por el nivel de

engagement que generaron, fueron:

● Somos Pueblo Media: Con 10 publicaciones, un alcance acumulado de

569.1K y un engagement impresionante de 50.6K, esta plataforma de denuncia

ciudadana fue la principal promotora digital de la marcha.

● Telemicro: Con su extensa cobertura en 162 publicaciones, alcanzó 1.5

millones de usuarios y obtuvo un engagement total de 45.2K, siendo uno de

los motores principales de difusión y conversación.

● Capricornio TV: Este canal, especializado en contenido urbano y social, realizó

solo 2 publicaciones, pero con un alto impacto: un alcance total de 658.1K y un

engagement de 32.9K, mostrando la fuerza de su comunidad digital.

● Mundo Sem Fim: Con solo 1 publicación, alcanzó a 294.6K personas y

generó un engagement de 27.2K, evidenciando el poder viral de un solo

contenido bien posicionado.

● Hablamos En El 28: Este canal participó con 2 publicaciones, alcanzando

367.5K personas y logrando un engagement de 21.4K.

● Manola TV: Aportó 5 publicaciones que alcanzaron a 236.8K personas,

generando un engagement de 15.9K, consolidándose como un canal de opinión

que amplificó la causa.

● Noticias SIN: Con una cobertura de 113 publicaciones, alcanzó a 711.5K

personas y produjo un engagement de 12.7K, reafirmando su posición como

medio informativo clave.

● Color Visión Canal 9: A través de 46 publicaciones, alcanzó 252.2K personas

y obtuvo un engagement de 12.4K.

● Aneudys Santos: Participó con 11 publicaciones, alcanzando a 197.3K

personas y logrando un engagement de 12.4K.

● CDN 37: Con 31 publicaciones, alcanzó a 186.2K personas y generó un

engagement de 10.9K.

● El Renegado TV: Canal alternativo que, con apenas 2 publicaciones, consiguió

un alcance de 159.3K y un engagement de 8.7K.

● José Peguero: Con 1 publicación, alcanzó a 202.7K personas y consiguió

8.6K de engagement.

● Jaime Bayly: Participó con 1 publicación, alcanzando 130.4K personas y

generando 8.3K de engagement.

● Francisco Tavárez El Demócrata: Con 3 publicaciones, logró un alcance de

84.6K y un engagement de 7K.

● Jean Suriel: Aportó 3 publicaciones, alcanzando a 91.5K personas y

generando 6.8K de engagement.

● DC Media Service: Con 2 publicaciones, alcanzó 351.5K personas y obtuvo

un engagement de 6.7K.

Estos canales conformaron la columna vertebral informativa del movimiento,

sosteniendo y expandiendo la conversación digital. Cada video con imágenes de la

marcha, cada transmisión en vivo desde el corazón de Friusa, cada análisis patriótico y

cada editorial encendido actuaron como combustible digital que avivó la llama del

sentimiento nacionalista.

La relevancia de estas cuentas no radicó sólo en sus cifras, sino en la credibilidad y

conexión emocional que tienen con la audiencia dominicana. No son simples canales

de entretenimiento, sino espacios de construcción de opinión pública, donde la

indignación y el amor por la patria encontraron un eco directo y masivo.

En conjunto, estos canales de YouTube sumaron mucho más de 2 millones de

usuarios alcanzados directamente con sus contenidos sobre Friusa y generaron sobre

100,000 interacciones (entre likes, comentarios y compartidos) solo en sus

publicaciones. La conversación pasó de las calles a las pantallas: cada vídeo con

imágenes de la concentración, cada editorial encendido o entrevista a líderes

comunitarios funcionó como gasolina echada al fuego patriótico. YouTube se convirtió

en la plaza pública virtual donde dominicanos de todo el mundo sintieron que podían

marchar con su voz, aunque no estuvieran físicamente en el Hoyo de Friusa.

Otras redes tuvieron un rol complementario. En X (Twitter), la discusión también fue

intensa aunque con menor volumen que en YouTube. Las cuentas con mayor alcance

en Twitter alrededor del tema fueron medios y comentaristas locales de peso, como

@GrokRD, Diario Libre, Noticias SIN y Listín Diario, cuyas publicaciones

informativas y de opinión lograron eco notable. Asimismo, portales de noticias

internacionales en español dieron cobertura, entre ellos Infobae, Swissinfo, ABC

(España), además de los dominicanos Diario Libre, Noticias SIN y El Caribe, llevando la

noticia a lectores más allá de las redes sociales. Facebook e Instagram, por su parte,

registraron actividad en grupos comunitarios y perfiles personales patrióticos, pero

comparativamente quedaron opacadas ante el alcance orgánico explosivo logrado en

YouTube y Twitter.

La diáspora en pie: impacto en más de 50 países

Del Hoyo de Friusa al mundo: un mapa de calor digital de las menciones muestra que

la conversación trascendió con creces las fronteras quisqueyanas. Puntos brillantes se

encienden no solo en Santo Domingo o Punta Cana, sino en ciudades de

Norteamérica, Europa, el Caribe y Latinoamérica donde reside la diáspora

dominicana. Según el monitoreo, usuarios de más de 40 países –probablemente

superando los 50 al considerar todo el periodo– se involucraron en la discusión sobre la

marcha. Desde Estados Unidos, España, Francia y Canadá hasta lugares tan lejanos

e inesperados como Etiopía, India o Australia, los datos evidencian que este

movimiento no fue un eco local, sino un rugido global.

Por regiones, la actividad fue liderada por la comunidad dominicana en Estados

Unidos. En América del Norte (principalmente EE.UU., con focos en ciudades de gran

población dominicana como Nueva York, Boston, Miami, y también en Canadá), se

registraron más de 27,000 interacciones vinculadas al tema Friusa. En Europa, la

resonancia también fue notable: más de 11,000 interacciones, con España a la

cabeza (gracias a la gran colonia dominicana en Madrid y Barcelona, y al interés de

medios españoles), seguida por aportes desde Italia, Francia y el Reino Unido, donde

cientos de dominicanos emigrados compartieron la indignación y el orgullo patriótico en

sus redes.

En la región del Caribe y América Latina, el fenómeno igualmente dejó huella. Si bien

en menor medida, hubo participación activa desde países vecinos: comunidades

dominicanas en Puerto Rico, Panamá y Venezuela elevaron su voz virtual en

solidaridad, y en islas cercanas como Puerto Rico (territorio estadounidense, pero

culturalmente cercano) el tema fue seguido de cerca por la numerosa población

dominicana residente. Países latinoamericanos como Colombia, México o Argentina

también registraron menciones, en parte por dominicanos expatriados y en parte por

aliados ideológicos que veían paralelismos con sus propias discusiones sobre

soberanía y migración. La imagen general es la de una diáspora en pie de lucha,

unida por la identidad: dominicanos de ultramar que, a pesar de la distancia, hicieron

sentir que “la dominicanidad no se olvida” y que cuando la patria llama, responden

aunque sea mediante un tuit, un video o un comentario online. Las decenas de miles de

interacciones globales confirman que, hoy por hoy, un dominicano en cualquier rincón

del planeta puede sumarse a la defensa nacional casi en tiempo real.

El mapa ilustra este alcance geográfico, con puntos calientes en la costa Este de

EE.UU., todo el territorio dominicano, España y dispersos en otros continentes. Esa

visual refuerza cómo un reclamo nacido en un enclave turístico del Este dominicano

logró conectar a comunidades en cuatro continentes. La Marcha en Friusa

evidenció que el sentimiento nacionalista dominicano viaja con sus hijos e hijas por el

mundo: la patria se lleva en la sangre y en la fibra óptica por igual.

Voces divididas: sentimiento y narrativas en pugna

La avalancha de opiniones sobre Friusa vino acompañada de una marcada

polarización. El análisis de sentimiento muestra un panorama dividido:

aproximadamente 57.4% de las menciones registradas fueron de tono neutral,

informativas o descriptivas, sin posicionarse abiertamente a favor o en contra. Por otro

lado, cerca de 33.8% reflejaron sentimientos negativos, mientras sólo un 8.8% fueron

positivos. A primera vista, esto sugiere que la conversación estuvo dominada más por

la discusión crítica o la preocupación que por el entusiasmo. Sin embargo, al filtrar

específicamente las menciones con la etiqueta #MarchaFriusa, el cuadro cambia

drásticamente: alrededor de 68.5% de esas menciones fueron positivas, evidenciando

que quienes apoyaron abiertamente la marcha lo hicieron con convicción y orgullo

patriótico.

¿A qué se debe esta dualidad? Básicamente a que el tema de Friusa tocó fibras

sensibles y posiciones opuestas sobre inmigración y nacionalismo. En las redes

sociales emergieron dos narrativas enfrentadas. Por un lado, los partidarios de la

marcha –en su mayoría dominicanos residentes en el país y la diáspora patriótica–

manifestaron su apoyo con un tono de indignación justa y defensa nacional. Para ellos,

Friusa se convirtió en símbolo de una causa legítima: “No es xenofobia, es

soberanía”, proclamaban. Expresiones de orgullo y unidad nacional inundaron los

comentarios positivos, con usuarios animando a “recuperar nuestro barrio” y

aplaudiendo la valentía de los organizadores. En este sector del debate abundaban las

frases patrióticas: “la patria no se negocia”, “es ahora o nunca”, “primero mi país”,

dejando claro que veían la marcha como un acto de amor a la nación y protección de

su identidad.

Por otro lado, surgió un coro crítico –tanto dentro como fuera de RD– que calificó la

movilización de xenófoba o peligrosa. Estas voces, correspondientes al tercio de

sentimiento negativo, expresaron preocupación por un posible sesgo de odio contra los

haitianos. Algunos periodistas, activistas de derechos humanos e incluso ciudadanos

extranjeros instaron a la prudencia y al respeto a los derechos de los inmigrantes,

temiendo que el discurso nacionalista escalara a la intolerancia. En Twitter se vieron

comentarios desaprobando “la marcha del odio” o alertando que “esto puede salirse

de control”. Sin embargo, los defensores de Friusa respondieron directo a estas

críticas: “No se trata de odio, sino de amor propio”, replicaban en hilos y foros,

enfatizando que su motivación no era atacar a un pueblo vecino sino reclamar el

cumplimiento de las leyes en territorio dominicano. Este toma y daca verbal evidenció

una grieta emocional y mediática: mientras una parte de la sociedad percibe la

defensa de Friusa como un acto legítimo de soberanía, otra parte –incluyendo

observadores internacionales– la mira con recelo, temiendo un resurgir de

nacionalismo excluyente.

A medida que pasaron los días, el tono global de la conversación tendió a

estabilizarse en la neutralidad informativa (noticias reportando los hechos de la marcha

en sí, los discursos, las reacciones oficiales), pero las posturas polarizadas dejaron

clara la sensibilidad del tema migratorio en la opinión pública. El resultado es una

lección para ambas facciones: el debate nacional está abierto, es intenso, y refleja

tensiones de larga data en la sociedad dominicana que han encontrado en Friusa un

catalizador.

¿Quiénes alzaron la voz?: perfil demográfico e intereses

El fenómeno Friusa no solo se mide en números y geografía, sino también en el tipo de

personas que impulsaron la conversación. La demografía digital del debate revela

datos interesantes: aproximadamente 76.6% de quienes participaron activamente en

redes (publicando o interactuando sobre el tema) fueron hombres, frente a un 23.4%

de mujeres. Esto sugiere que, al menos en línea, la temática de Friusa y la defensa de

la soberanía nacional atrajo más la atención de la audiencia masculina. Posiblemente

influyó que muchos influenciadores clave son hombres y que los espacios de opinión

política en redes dominicanas suelen tener mayor presencia masculina; no obstante,

también refleja que las dominicanas estuvieron representadas en la discusión

pública digital de este caso.

En cuanto a la edad, predominó la voz de los jóvenes adultos. El grupo de 18 a 34

años constituyó el núcleo más grande, representando alrededor del 42% de los

participantes. Esta franja de millennials y generación Z temprana fue la más activa

comentando, compartiendo y generando contenidos sobre la marcha en Friusa. Son

indicios de una nueva generación de patriotas digitales: jóvenes dominicanos,

nativos de las redes sociales, que están liderando la defensa de la soberanía con

teclado y cámara en mano. Por supuesto, también hubo participación significativa de

dominicanos de 35-50 años (otra porción importante de la conversación), incluyendo

muchos líderes de opinión y adultos preocupados por la situación del país. Pero el

empuje de la juventud, tanto dentro del país como en la diáspora, marcó la diferencia al

imprimir energía y alcance viral al movimiento.

¿Y qué hay de los intereses e inclinaciones de esta audiencia virtual? El contexto

sugiere que la gran mayoría de las personas involucradas comparten un interés por la

actualidad nacional, la política y temas cívicos. De hecho, muchos de los

influenciadores y canales que promovieron la discusión se enfocan en noticias, debates

patrióticos y análisis sociopolítico. Es decir, el movimiento atrajo principalmente a

ciudadanos informados y comprometidos con la realidad de su país. Una segmentación

de intereses probablemente mostraría que categorías como “Noticias y Política” y

“Sociedad y Cultura” fueron dominantes entre quienes difundieron contenido de Friusa.

Asimismo, es lógico pensar que dominicanos con afinidad por temas de nacionalismo,

migración, seguridad ciudadana y comunidad se volcaron a esta causa. También es

notable cómo la conversación combinó participantes de distintas motivaciones: desde

patriotas fervientes, activistas comunitarios, hasta simples curiosos que vieron el tema

trending y quisieron opinar. En suma, Friusa movilizó a un público variado pero

alineado por una inquietud común: el futuro de la identidad y el orden en la República

Dominicana.

La contradicción: mucha voz, poca calle

A pesar de la furia digital y de mucho más de 685 mil impactos registrados, la

participación física en la marcha fue considerablemente muy baja y dispersa. Las calles

de Friusa, que fueron el epicentro simbólico de este despertar ciudadano, no reflejaron

la efervescencia digital. Apenas unos miles de dominicanos asistieron presencialmente

y sin una verdadera organización establecida. Esto evidencia un fenómeno social

propio de los nuevos tiempos: el nacionalismo de sofá, donde la indignación, la voz y

la protesta se han trasladado al mundo digital, dejando vacías muchas veces las calles

que reclaman acción.

Este contraste merece reflexión: ¿Estamos ante una sociedad movilizada de verdad o

ante un activismo cómodo, limitado a las pantallas? La fuerza digital es innegable, pero

la calle sigue siendo la esencia de la democracia participativa.

Comparativa histórica: de la Marcha Verde a un

fenómeno sin precedentes

Para dimensionar el impacto de la Marcha en Friusa, vale la pena compararlo con

precedentes de movilización social dominicana, especialmente en el ámbito digital. Un

referente inmediato es la Marcha Verde de 2017, aquel movimiento masivo contra la

corrupción que llenó calles de verde y también hizo ruido en las redes sociales. La

Marcha Verde generó una participación inédita en su momento: por ejemplo, en una de

sus concentraciones regionales (#CibaoMarcha) llegó a tener un alcance en Twitter de

15.6 millones de usuarios y más de 134 millones de impresiones en esa plataforma​,

cifras que asombraron para la época. Aquella lucha anticorrupción contó con apoyo de

la diáspora y logró mantener durante meses a la ciudadanía movilizada, tanto

físicamente como en espacios virtuales.

Sin embargo, el fenómeno de Friusa ha elevado la vara a otro nivel. Los 280 millones

de alcance potencial multi-plataforma superan con creces cualquier registro de la

Marcha Verde u otro evento ciudadano previo en RD. Además, la velocidad de

escalada (en menos de una semana) fue vertiginosa en comparación con el

crecimiento más gradual del movimiento verde. ¿A qué se debe esta diferencia? Por un

lado, la penetración de las redes y la adopción de YouTube como medio informativo

han aumentado en los últimos años, facilitando viralizaciones más grandes. Pero

también influye la naturaleza de la causa: la defensa de la soberanía nacional frente a

la inmigración irregular toca fibras identitarias muy profundas, posiblemente más

emocionales para el dominicano promedio que incluso la lucha contra la corrupción.

Eso se traduce en reacciones más viscerales y comprometidas, potenciando el

compartir masivo. La diáspora, que apoyó la Marcha Verde principalmente de forma

moral, en el caso Friusa se sintió directamente aludida en su orgullo patrio, lo que pudo

motivar a una participación digital aún mayor.

Otro punto de contraste es el rol de la plataforma: en 2017 Twitter fue el rey para

articular la indignación ciudadana (era la era del hashtag #FinDeLaImpunidad),

mientras que en 2025 YouTube tomó ese trono, adaptándose al consumo actual de

video y streaming en vivo. Esto cambió la dinámica de difusión –de mensajes cortos a

contenido audiovisual de más largo alcance– y amplificó la emotividad del mensaje (ver

en video a cientos de personas marchando con banderas provoca un impacto mayor

que leer tweets, sin duda). Así, la Marcha en Friusa puede considerarse el movimiento

ciudadano dominicano con mayor eco digital hasta la fecha. Ni siquiera

movimientos de protesta recientes o campañas electorales habían alcanzado

simultáneamente tal nivel de interacciones globales en tan corto plazo. En este sentido,

Friusa marca un antes y un después: un ejemplo de cómo la convergencia de

patriotismo y redes sociales puede internacionalizar una causa local de manera

fulminante.

Llamado a la soberanía: mensaje a Haití, al mundo y a las

autoridades

Más allá de los números y comparativas, el núcleo de la Marcha en Friusa es un

contundente llamado nacionalista. El movimiento ha articulado un mensaje claro,

dirigido tanto a la comunidad internacional y la vecina Haití, como a las propias

autoridades dominicanas. Ese mensaje se puede resumir así: la soberanía y las leyes

migratorias de la República Dominicana se respetan, cueste lo que cueste.

Hacia la comunidad haitiana (y sus defensores) el tono fue firme. Los dominicanos

movilizados quisieron dejar establecido que “esta no es su tierra”. Esta es la tierra de

Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y de todos los dominicanos que por generaciones han

luchado por ella. Quien desee vivir en República Dominicana debe hacerlo bajo la ley:

con estatus migratorio regular, respetando nuestras normas y aportando a la sociedad

como cualquier ciudadano honesto. La hospitalidad histórica del pueblo dominicano no

puede confundirse con permisividad ni sumisión. En palabras resonadas durante la

marcha, “nadie puede construir su paz sobre la ilegalidad y el caos”. Así de directo

fue el reclamo: se exige orden, se exige respeto. La República Dominicana no es ni

será jamás el patio trasero de Haití, ni de ningún otro país; no toleraremos ser vista

como dumping ground para los problemas ajenos. Este nacionalismo no busca

confrontación gratuita, pero sí establece una línea roja: el territorio dominicano se

rige por sus propias leyes y no por las necesidades de otra nación.

El llamado a la comunidad internacional fue igualmente enérgico. En foros y

pronunciamientos se criticó la presión externa que a veces recibe RD para relajar sus

controles migratorios o para cargar con crisis que exceden su responsabilidad. Los

patriotas de Friusa envían un recado al mundo: defender nuestra soberanía no es un

acto de odio, es un derecho legítimo de cualquier nación. Piden a organismos

internacionales, ONG y gobiernos extranjeros que escuchen la voz del pueblo

dominicano, que siente sus barrios desbordados y su identidad amenazada, en lugar

de precipitar juicios de xenofobia desde la distancia. Asimismo, se demanda mayor

comprensión: así como cualquier país protege sus fronteras, República Dominicana

tiene el derecho y el deber de hacer cumplir sus leyes migratorias, sin injerencias

injustificadas. La marcha puso en evidencia que existe un sentimiento extendido de que

la narrativa internacional ha sido injusta o condescendiente respecto al desafío

dominico-haitiano. “No somos intolerantes, somos soberanos” sería, en síntesis, la

frase que los dominicanos quisieran que el mundo entienda.

Finalmente, el mensaje a las autoridades dominicanas fue quizás el más repetido en

cánticos y pancartas: ¡Actúen ya! La indignación va de la mano con un reclamo de

acción gubernamental. Durante años, sucesivos gobiernos permitieron que lugares

como Friusa se convirtieran en tierra de nadie, con controles débiles y complicidades.

Ese tiempo se acabó. El pueblo les exige a sus líderes que tomen cartas en el asunto

con seriedad y valentía: fortalecer la seguridad fronteriza, regularizar o deportar a los

inmigrantes ilegales, rescatar los espacios tomados por la delincuencia y restablecer el

orden. Callar es traicionar, decían algunos carteles, subrayando que la paciencia se

agotó. No es viable que las autoridades sigan mirando a un costado por conveniencia

política o presiones externas. La Marcha en Friusa, con su masivo apoyo popular, le

recordó al Gobierno y el Estado dominicano en general que su legitimidad también

depende de defender “Dios, Patria y Libertad”, el lema fundador. Si no lo hacen, el

pueblo organizado está dispuesto a seguir alzando la voz, una y otra vez, hasta ser

escuchado.

Este llamado triple –a haitianos irregulares, al mundo y a los gobernantes locales–

estuvo cargado de retórica patriótica. Se apeló constantemente al sentimiento

nacional: se invocaron los Padres de la Patria, las gestas independentistas, y se trazó

un paralelismo entre aquella lucha contra invasores hace más de 179 años y la

situación actual. La consigna “¡La patria se respeta!” se escuchó dentro y fuera de las

redes. Hubo anáforas encendidas en discursos y publicaciones: “No importa el costo

político, no importa el qué dirán, no importa quién se ofenda: primero RD”. Frases como

esa buscaron galvanizar a la población bajo una misma idea fuerza: la dominicanidad

no se negocia. El efecto ha sido notable: se ha despertado un sentido de urgencia

patriótica que trasciende el caso puntual de Friusa. En otras palabras, la marcha envió

una advertencia y también despertó una conciencia colectiva que podría marcar el

tono de los debates nacionales en adelante.

Preguntas abiertas para la reflexión

Al concluir esta histórica movilización –física y digital– quedan en el aire varias

preguntas cruciales. Más allá del evento en sí, Friusa ha puesto sobre la mesa retos y

dilemas que invitan a la reflexión profunda de todos los dominicanos y de la

comunidad internacional que observa. Algunas cuestiones que surgen a partir de este

fenómeno son:

● ¿Comprenderán las autoridades dominicanas el mensaje que el pueblo les

ha dado en Friusa y actuarán con la responsabilidad y firmeza necesarias para

aplicar las leyes y proteger la soberanía?

● ¿Seguirá la comunidad internacional intentando deslegitimar el derecho

legítimo de República Dominicana a defender su identidad y su frontera, o

empezará a reconocer las preocupaciones válidas del país?

● ¿Seremos capaces los dominicanos de mantenernos unidos, organizados

y vigilantes más allá de esta marcha, para seguir defendiendo nuestros barrios

y nuestra cultura sin caer en provocaciones ni divisiones internas?

● ¿Estamos preparados para librar la batalla digital por la soberanía cada vez

que sea necesario? En un mundo hiperconectado, la defensa de la patria

también se da en las redes: ¿podremos sostener esa presencia y efectividad en

futuras causas nacionales?

Estas preguntas quedan abiertas, sin respuestas simples. Son un llamado a la

conciencia y al diálogo continuo. Lo que sí ha dejado claro la Marcha en Friusa es que

la historia no ha terminado: la ciudadanía dominicana ha despertado. Hoy, la voz del

pueblo resuena con más fuerza que nunca –en las calles, en YouTube, en Twitter, en

cada rincón donde haya un quisqueyano con voluntad de expresarse–. De nosotros

depende que este rugido patriótico se traduzca en cambios reales y en una nación más

fuerte y unida. ¿Estamos listos para ese compromiso permanente? El tiempo y

nuestras acciones colectivas habrán de contestar. ¡Que viva la República Dominicana,

siempre libre, soberana y llena de orgullo!

Pavel De Camps Vargas

Analista de Redes Sociales | Especialista en Social Listening y Manejo de Crisis Digital

Consultor en IA y Verificación de Noticias | IT Manager

Presentador de ‘El Futuro en un Click’