La madre, un pararrayos.

Por Venecia Joaquín

El pararrayos es un artefacto compuesto por una varilla metálica

terminadas en una o varias puntas y conectadas a tierra o en el

agua; se coloca sobre los edificios y embarcaciones para atraer el

rayo e impedir que este impacte en una zona no deseada o cause

daño a las personas; es un proteger de las descargas eléctricas.

Pensando en las madres y en nuestras funciones como tales, he

llegado a la conclusión de que somos algo así como pararrayos en

el hogar. Recibimos y preferimos recibir, todas las descargas

negativas que surgen del seno del hogar, del medio ambiente, de la

sociedad y tratamos de neutralizarlas, de erradicarlas, a fin de

proteger los hijos y la familia en general. Vivimos pendiente de todo

lo desagradable que se acerca o pretenda acercarse al hogar, para

proteger la familia y cuando no podemos evitarlo, sentimos morirnos

de impotencia y dolor, clamando con más fuerza la ayuda de Dios,

el Todopoderoso.

La madre busca despejar el ambiente de manera tal, que le permita

a la familia vivir con tranquilidad. Solo Dios sabe, todo lo que, sin

trascender, calladamente, hacemos en pro de la paz y armonía en

el hogar. Es de imaginarse, la lucha que diariamente libra una

madre que lleva sola la responsabilidad del hogar, tanto con

recursos económicos y peor aún sin recursos; el agotamiento del

diario vivir, la náusea que produce la mediocridad de algunos que

nos rodean, las limitaciones con que trabajamos, todo lo agrio, lo

recoge el pararrayos madre y lo neutraliza, pensando en sus hijos,

sus seres más queridos.

Para una madre, todas las acciones de su vida, consciente e

inconscientemente, están en función de los hijos y por tanto no

implican sacrificios; son acciones de amor. La madre es algo así

como la facilitadora de la vida en el hogar, y cual pararrayo recibe

las descargas negativas para volcarlas en ráfagas de amor, de

armonía, de luz y alegría; precisamente, eso es lo que la convierte

en fuente permanente de ternura y comprensión. Claro está que le

duelen las incomprensiones e injusticias, pero ellas no la detienen,

no espera comprensión, ni ayuda ni recompensa, cumple la misión

de ser madre y esta nunca termina; solo quiere la felicidad de sus

hijos, hacer hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad,

prepararlos para que disfruten la vida, en paz, sin hacerle daño a

los demás.

Definitivamente, lo mas valioso de ser madre y lo que realmente,

nos identifica como tal, es la capacidad de ser pararrayos en el

hogar, para que no le lleguen las descargas negativas; más bien,

las neutraliza y tiene el tremendo poder de atenuar o destruir, todo

lo feo y odioso que la vida encierra, poniendo en su lugar

pinceladas de luz, seguridad y alegría por doquier. ¡Dios ilumine,

fortalezca y bendiga, a todas las madres del mundo!