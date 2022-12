Pues, sin lugar a duda que la presencia de la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura J. Richardson, es funesta para el país.

Los haitianos nadie los quieres, ninguna nación los quieres y los Estados Unidos, el gobierno de los halcones de Washington necesitan la solución de ese problema que ellos se lo quieren quitar de encima, y a quien ellos han escogido para resolver ese problema haitiano es a nosotros los dominicanos, o sea a la nación nuestra.

De que seamos nosotros lo que resolvamos ese problemas y han cogido de pretexto para resolver ese problema de acusar de que el Central Romana que es un consorcio, una empresa de ellos como lo es la Gold Fans Western que es de ellos y es muy extraña esa posición que ellos tienen que yo no se lo voy a creer de que el Central Romana está dándole maltrato a la raza negra, que los torturan, que los esclavizan, que le pagan sueldo de miseria; bueno que es una situación tipo la esclavitud en la que están laborando esos negros africanos y que el gobierno dominicano tiene una represión contra todo aquel de color negro incluyendo un mensaje, un comunicado que hace el Departamento de Estado para que los extranjeros de raza negra que vengan a este país incluyendo a los Estados Unidos, que tenga mucho cuidado por la represión contra los negros.

O sea, han cogido el asunto de los negros para buscarle una solución al problema haitiano que en este momento precisamente están en una segunda liberación económica y política de esa monstruosa esclavitud a la que lo tienen sometidos hace 230 años, a una situación de explotación, de tortura, de prisión, de hambre, de desempleo y de falta de salud, de viviendas, de falta de todo, o sea 230 años tratándoles como verdaderos animales, como bestia.

Por eso hoy el pueblo haitiano está levantado en armas, porque a esa oligarquía se le fue de las manos, esos movimientos que ellos armaron; esas bandas que ellos armaron con Jimmy Cherizier apodado ‘’Barbecue’’; que esa oligarquías haitiana armo en combinación, en convivencia, con la oligarquía empresarial fascista dominicana.

Pues hoy repito, quieren que la solución a ese problema que ellos no pueden intervenir ese país; ellos quisieran hacerlos pero no pueden por la situación que tienen con la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces han cogido a este pueblo para que hagan unos asentamientos de 3 millones de nacionales haitianos en la cinco provincias de la frontera; y si el gobierno de Luis Abinader se envuelve en una situación como esa su gobierno va a durar como dijo Juan Bosch, menos que una cucaracha en un gallinero, porque el pueblo se va a levantar, se va a insurreccional el país y lo van a sacar del poder.

Si no lo hace, el gobierno de Luis Abinader no pará las deportaciones y establece ese mandato que le hace el gobierno de la Casa Blanca de Washington, entonces le van a desbaratar la economía a la República Dominicana, comenzando con un boicot a la producción del azúcar de su misma empresa, pero eso a ellos no le importa destruir esa empresa con tal de destruir la economía de este país, porque ellos lo han hechos en muchísimos países.

Ellos fueron a Irá y mataron a Sadam Husein, fueron a Libia y picotearon a Muamar el Gadafi. En el Japón hicieron lo mismo, allí tiraron 2 bombas atómicas, es decir, que carajo le importa a ellos asfixiar la economía de este país contar de que su proyecto y sus planes de la integración de Haití con este país que es el plan de ellos y ese planteamiento que ellos le han hecho a el gobierno de Luis Abinader.

Si el gobierno de Abinader se niega a hacer eso; ellos le van a desestabilizar el gobierno, porque atrás del boicot que le han puesto al Central Romana, al Ingenio Central Romana, ahora va a venir la remesas, van a impedir la remesas pa’ ca’. Van a boicotearle el turismo, también el gas propano y los combustibles, todo eso va a venir o sea lo mismo que le están haciendo a Rusia y lo mismo que ellos están acostumbrados hacer cuando ellos quieren imponerles a estos pueblos, a estos gobernantes que no son más que verdaderos lacayos como lo que es Abinader un títeres de ellos.

Cabe señalar que la presencia de la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos aquí en el país, Laura J. Richardson, vino con un mensaje claro al Presidente Luis Abinader, de que se establezcan los campos de Refugiados de los Nacionales Haitianos en las cinco provincias de la frontera del país.

Pues, sin lugar a duda, que esta es la que impone el gobierno de Washington que tiene para resolver el problema haitiano. Ante esta situación el gobierno de Luis Abinader guarda silencio mientras que esa imposición viola la soberanía del pueblo dominicano.

’El que escribe es descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte’’.