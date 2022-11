LA HUELGA MEDICA ES EL CAMINO

La huelga médica es el camino. Sin lugar a duda que la marcha anunciada para el 30 de noviembre, por el Colegio Médico será la madre de las marchas, el cual deben ustedes abrevar en los manantiales donde abrevaron los verdaderos defensores de estos pueblos de América hoy víctima de estos consorcios de aseguradoras manejados por ejecutivos de banqueros que no son más que puros Gánster de Corte Internacionales que no le importa para nada la salud de estos pueblos aplicándole una Ley como la Ley 87-01, a estas naciones sentenciadas de muerte de América, por estos tipos de consorcios criminales como son estas asociaciones de bancos que son los precursores ejecutivos de esas aseguradoras; las luchas tienen que ser con las espadas en alto, ni un paso atrás.

La marcha nacional que ustedes tienen anunciadas para este 30 de noviembre, que yo la considero la marcha de las madres, tienen que poner un ejemplo y tiene que ser como un hito de esperanza para el pueblo dominicano para enfrentar estas hordas gansteriles de estos bancos explotadores y de este gobierno inhumano que tenemos hoy de Luis Abinader, que no es más que un indiferente ante estas instituciones asesinas como son esos seguros sociales, así que, yo creo que el camino a seguir que tiene el Colegio Médico es la huelga nacional donde participe todo el pueblo dominicano, todas las instituciones dominicanas que están heridas de muerte por esas asesinas aseguradoras como son esos bancos que son los verdaderos propietarios y dueños ejecutivos de esas aseguradoras.

Una huelga nacional donde apenas se pueda dar una aspirina a un paciente que la necesite, este es el camino a seguir, ese es el camino de este pueblo. Este pueblo no tiene salida, este pueblo está acorralado entre el hambre, la miseria, el crimen, la insalubridad y la sangre. No hay salud; no hay seguridad de nada, aquí no tenemos seguridad ni para dormir y ustedes se han constituidos en los abanderados de la lucha de este pueblo dominicano que esta huérfano de liderazgo político, y estas huérfano de un verdadero destino que no lo vislumbran, que no los indican estos partidos políticos del sistema, que no son más que partidos de cementerios, asesinos con bayonetas en manos ensangrentadas de la dignidad de un pueblo indefenso, amemao, alelao y asimplado; y no reacciona ante esta investidas criminales de estas instituciones manejadas como son criminales de seguros manejados por estos bancos nuestros que no son más que unos bancos de verdugos con las cuchillas de la guillotina en manos para guillotinar estos pueblos indefensos juntos a esas instituciones científicas de la salud como son ustedes los médicos. En sus manos está la vida y la salud del pueblo dominicano, así que adelante y ni un paso atrás, lo lamentable es que van a ir al Congreso, lo que es un Congreso de burros, con árganas cargadas de dólares.

Por eso digo y lo repito ya para concluir ‘’La Huelga Médica es el Camino’’.