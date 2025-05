LA FRONTERA UN SENDERO DE CHIVOS

‘’Quien esto escribe es descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte’’.

Sin lugar a duda que la frontera no es más que un sendero de chivos, donde la misma no se le ha dado solución alguna a través del devenir de los tiempos y de su historia de las dos naciones vecinas a la cual podríamos darle dos soluciones que es cerrando el camino o amarrando los chivos, pero como dije a través de la historia ninguna de las dos soluciones se le ha buscado vuelta alguna.

Trujillo le dio una: ‘’matando los chivos’’, pero el camino quedó siempre abierto no dio ninguna solución y así se encuentra hasta los días de hoy ya convertido en un amplio camino de los chivos.

Abinader hace un llamado a una Cumbre a los tres San: a San Hipólito, San Danilo y a San Leonel, para que le ayuden a buscarle una solución a los ilegales vecinos extranjeros, haitianos y de otras naciones que residen ilegalmente en el país, pero estos tres como dije gobernaron unos veinticuatro años y ningunos de los tres le dio ninguna solución al camino de los chivos, ya ellos no son Santos, ya ellos están fuera de la iglesia, no tiene canonjía, así que por lo tanto, esa cumbre no resolvería absolutamente nada y cuando se está en el poder, se está en el poder desde luego para gobernar y hacer cumplir las leyes de su país como lo consagra la Constitución de nuestra nación y sus leyes.

Pues, Abinader, todo lo que tiene que hacer es tomar nuestras gloriosas, responsable, valientes, disciplinada y defensoras de los derechos de este pueblo y de su soberanía y su democracia y aplicar las leyes deportando a todos los ilegales que se encuentren en este país, no importa de qué nacionalidad sean ni de que raza, ni de qué color, violando los derechos de la Constitución y la ley de migración, si son ilegales se le debe deportar.

Remontándonos de nuevo, porque me gusta la historia, caminar por los caminos de la historia para uno recoger muchos recuerdos y vivencias pasadas, cogeré a Harry Truman. Harry Truman tuvo la decisión de lanzarle dos bombas atómicas al pueblo de Japón, a un pueblo indefenso como eran las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, estele arrojo dos bombas atómicas y cometió el crimen más horrendo que la humanidad haya conocido en su existencia después del crimen cometido contra el más grande revolucionario del planeta el ‘Jesús de Nazaret’’.

Pues, este genocida inhumano Harry Truman, no pidió reunión con ninguno de los ex presidentes de esa nación que ya habían gobernados, lo hizo como presidente de los Halcones de Washington, lanzándole esa dos bombas atómicas, repito a esos dos pueblos del Japón, Hiroshima y Nagasaki, y Trujillo hizo lo mismo sin pedirle opinión a nadie y cometió otro genocidio también, no tan grande como el que cometió Harry Truman. También una matanza en contra de esos indefensos haitianos, no le pidió opinión a nadie.

Donald Trump, en su nuevo mandato está aplicando la deportación de todos los ilegales extranjeros que en su país residen, y para ellos tienes aviones prendido las veinticuatro horas del día y en ellos introduciendo a todos aquellos ilegales indocumentados que le están interviniendo e invadiendo su nación; y sin ninguna contemplación los mismos son deportados, entonces el Presidente Luis Abinader, estás ahí para mandar, para poder utilizar su mandato y darle curso para que se apliquen las leyes de inmigración y se respete mejor dicho la soberanía del pueblo dominicano y sacando del país a todos esos haitianos ilegales e indocumentados sin contemplación, pues no hay otro camino que no sea ese, sin contemplación. La deportación a todos aquellos ilegales, pero no haciendo cumbre con personas que fueron indiferentes a ese problema histórico que venimos arrastrando desde que la isla se dividió en dos naciones en 1805 hasta la fecha de hoy.

Cuando Duarte hizo la Trinitaria, para con ella buscar la liberación de la esclavitud y la forma en que subyugaban esas hordas haitianas; el pueblo dominicano no hizo reunión con otros dominicanos para enfrentar a las hordas haitianas que gobernaban y con su bota atropellaban e imponían sus condiciones y sus leyes que no eran más que la de las bayonetas; Duarte, él, saco a esas hordas asesinas de su territorio y la proclamo: República Dominicana, Independiente y Libre.

Las soluciones cuando los pueblos la tienen los gobernantes son los responsables de buscar la solución a esos problemas que dañan la integridad soberana, democrática y libertaria de los pueblos. No se puede andar con paño tibio, ni se le puede dar tantas vueltas a una situación que tenemos peligrosamente sembrada en el corazón de la patria de Duarte.

Esa cumbre, vuelvo y repito, ‘’no tiene ningún sentido’, porque son tres responsables como son los tres San, de lo que está viviendo hoy el pueblo dominicano que viene repito desde los años 1822 cuando esas hordas nos intervinieron, es una solución del pueblo dominicano juntos, unidos, como yo he dicho: una formación de los Comandos Trinitarios de la Patria, y tomar el mismo camino que Juan Pablo Duarte con esa Trinitaria que fundo y le dio solución a las hordas que intervenían en esta nación, este territorio, o sea con reuniones de San, como es San José Danilo, San José Hipólito, San José Leonel , no se va a resolver el problema porque ellos son cómplices de esa situación, solamente con un pueblo unido, decidido ante una situación muy delicada y muy peligrosa porque no podemos pasar por alto ni echar a un lado las conjuras que se ciernen sobre este pueblo a través de esas comunidades internacionales que están interesadas en que el problema haitiano sea resuelto por los dominicanos, y Duarte lo dijo que eso jamás, jamás, podría ser.

Los haitianos de aquel lado y los dominicanos de este lado, no hay otra solución que no sea esa, así es que, la situación repito no es de paño tibio, no es de llamado a cumbre, donde se deja a uno de los más comprometidos en esta tragedia que esa ilegalidad haitiana que hay en el país, son los empresarios nuestros y los empresarios haitianos; que juntos los dos están en esa combinación de mantener esa situación que ha ambos le favorece, ellos son tanto el empresariado dominicano como el empresariado haitiano son los responsable de esa ilegalidad, de esos indocumentados y de los planes de la comunidad internacional que nos han cogido a nosotros de como buscarle la solución a los caminos de los chivos haitianos, o sea, la solución repito de la frontera un sendero de chivos haitianos, es la solución que quieren esas naciones como: España, E.E.U.U., Francia, Inglaterra, Alemania y otro bastardo más que la sucumban, no es la solución, la solución es sacando los estandarte de la Trinitaria y conformar : ‘’Los Comandos Trinitarios de la Patria’’, todo el pueblo unido en un solo bastión: Soberanía, Libertad y Patria. Jamás ilegales en nuestro territorio.