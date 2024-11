La Feria del Libro​ 2024 está avanzada y se espera será gran fiesta de la cultura

El mayor evento del libro y la cultura proyecta por el método organizativo desarrollado

que va a superar el nivel alcanzado en 2023. No es buena actitud comparar ferias del

libro entre sí, pero la esperanza y la certidumbre es que sea cada vez mejor

A horas del acto de apertura de la XXVI Feria Internacional del Libro 2024, los

preparativos para su montaje se han adelantado como pocas veces: el programa con 613

actividades estuvo listo 30 días antes del inicio, los pabellones y estructuras que van a

acoger cientos de librerías y editoriales y miles de escolares, público familiar y genérico

en procura de precios de feria en los títulos a ser ofrecidos.

Un recorrido realizado este viernes y sábado (1 y 2 de noviembre) por el campus ferial,

deja ver que para este jueves, lo requerido para acoger los protagonistas del evento,

estará todo en punto. El programa de la FILSD 2024 se encuentra en este enlace:

https://cultura.gob.do/phocadownload/Actividades/Pdf/Programa_FIL24_Digital_0E1_c

ompressed.pdf

Lo responsables de la planta física (ingenieros, arquitectos y planificadores) y decenas

de obreros y técnicos (electricidad, ambiente, seguridad y otros) trabajaban con afán y

nos dice que continuarán su labor, pausando solo el lunes, para cerrar todo lo pendiente

a partir del martes y miércoles, en prevención de los tradicionales fallos y ausencias de

facilidades el día inaugural, el jueves 7 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

De la experiencia de cada feria del libro, se deduce que versión tiene su valor, sus

aportes, sus aciertos y sus aspectos deficientes. Quienes han trabajado en montarlas,

desde Julio D. Postigo hasta Joan Ferrer, merecen un lugar en el agradecimiento

colectivo.

Ese acto tiene la presencia del presidente Luis Abinader y las autoridades del Ministerio

de Cultura, el Corona y un público integrado por delegaciones del cuerpo diplomático

(sobre todo de los países que traen los 61 escritores internacionales, a quienes se

agregan los cerca de 100 escritores dominicanos de la diáspora intelectual nacional en

Estados Unidos.

La feria del libro de 2024 está dedicada a Washington Heights ​ ( y en particular a sus

escritores) y homenajea al poeta y gestor literario y Premio Nacional de Literatura

(2010) Mateo Morrison, ambos con pabellones en su honor.

Milagros Germán, ministra de Cultura resaltó cómo la comunidad dominicana ha

echado raíces profundas e impactado a la identidad cultural de esta emblemática

comunidad del Alto Manhattan, hogar de la mayor concentración de criollos en los

Estados Unidos.

Germán, sostuvo que se ha trabajado desde hace diez meses con un equipo coordinado

por Joan Ferrer, director general del evento y Angela Hernández, directora nacional del

libro y la lectura, respaldados por un cuerpo de 20 coordinadores de pabellones y áreas,

aplicando un nuevo sistema de controles, protocolos y transparencia en sus operaciones

gerenciales.

Libros recomendados

Como siempre ocurre, hay una serie de libros recomendados (de ficción, narrativa,

poesía, cuento) y de no ficción (ensayo, testimonios etc.) .

Son muchos y los iremos citando, He aquí cinco:



1-El imposible perdón, la novela nueva de Carmen Imbert Brugal, una mujer de

múltiples talentos profesionales jurídicos , electorales y de comunicación, pero que a

juicio de muchos tiene en la novela el género de mayor valor y trascendencia. Ella

presenta su nueva novela, que se presenta el sábado 9 de noviembre en la Sala Ravelo

del Teatro Nacional. Carmen Imbert, luego de sus novelas sobre “señoras” (Distinguida

Señora, Sueños de salitre y Memorias de la señora) varía su orientación temática para

sorprender a sus lectores con un trabajo envolvente y de unos arcos incesantes. Su

página web es www.carmenimbertbrugal.com

2-Informes mortales, primera novela de Gerardino González, periodista, publicista,

comunicador medioambiental, Informes Mortales (que ya hemos leído y que

comentaremos en detalle luego) con una trama de conspiraciones y corrupciones en

torno al manejo ambiental de un funcionario alemán con funcionarios dominicanos.

Apasionante y revelador. No especifica si se basa en hechos reales. Estará a la venta en

Cuesta y La Trinitaria. González, es autor de doce libros de temática medioambiental,

que también estarán a la venta.



3-El Cuento de nunca acabar. ​(Avelino Stanley, Rafael Peralta Romero, Luis R.

Santos, Emilia Pereyra y Rafael García Romero) Exquisita selección de cinco cuentos

por autor que reafirma que este género tiene cultores de calidad con sentido de

exposición y sorpresa, a partir de nuestras realidades y personajes, sobre todo cuando

son mínimos y cotidianos. Una gran entrega de contenidos de ficción en narrativa corta

con piezas brillantes y ofreciendo un oportuno ejemplo de interrelación generacional de

creadores, lo cual es apreciable dado el tradicional margen individual de la creación.



4-Del otro lado del Charco (Ana María Castillo) Una deliciosa lectura de 24

experiencias sobre lo que acontece a dominicanos cuando emigran a Estados Unidos, el

choque de costumbres, de ambientes, de relaciones, de consumo, a partir de la aguda

mirada de esta mujer dominicana, productora por años del programa televisivo Con tus

propias manos (lastimeramente desaparecido de la parrilla de RTVD), artesana,

comunicadora de radio, prensa escrita y televisión, radicada en New Jersey y ahora

escritora de estampas testimoniales sobre el cambio cultural y social que supone para el

dominicano promedio, irse a Estados Unidos.

5- A Carolina le encanta bailar (Dennis Mota Álvarez) Con este volumen, el autor

ganó el Premio Anual de Cuento José Ramón López 2023, Periodista, impresor, gestor

cultural, poeta y narrador, que logra, gracias a una práctica escritural de muchos años,

plasma su línea narrativa, limpia y reposada, o cíclica o vertiginosa para dibujar al

lector el tránsito de sus personajes. Mota Álvarez es uno de esos escritores consagrados

que, por tenerlo tan cerca sus relacionados, apenas se dan cuenta de su talento. Es

tiempo de que lo disfrute la gente que no lo trata y que solo tiene el libro como

interlocutor. (jrs)

Pie de foto

Los estantes en el Pabellón de editoriales están casi listos. Solo falta que, a inicios de

semana, se llenen de la vida que les impregnan decenas de títulos ofrecidos al público.

El Pabellón de los Libreros se ha montado. El color dominante es el blanco igual que el

pasado año 2023.

El pabellón del Comic, en cuyos laterales figuran personajes legendarios. Se le daban el

viernes los últimos detalles de su apariencia ilustrada.

Los coordinadores de la XXXVI Feria del Libro se preparaban para un recorrido por el

campus ferial para constatar el avance de los trabajos, animado por la productora de la

feria Aidita Selman.