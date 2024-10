La Cámara de Diputados abre convocatoria a postulantes para la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, Rogelio Genao Lanza, informó este martes que quedó formalmente abierta la convocatoria para que los dominicanos y dominicanas interesados en formar parte del órgano de control para el periodo 2024-2028 puedan depositar su documentación en esta ala del Poder Legislativo.

En rueda de prensa, el congresista explicó que los documentos requeridos son: Una carta de postulación, una certificación de que no tiene deudas pendientes con el Estado, una certificación de la DGII, una certificación de Compras y Contrataciones que certifique que no tiene ninguna actividad activa en el Estado y un papel de no antecedente penal expedido por la Procuraduría General de la República.

“En el día de hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por mandato de la Constitución, la Ley y el Reglamento interno de la Cámara de Diputados abrió la convocatoria a los candidatos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para el periodo 2024-2028, ya se hizo la publicación en un periódico de circulación nacional y los interesados que cumplan los requisitos establecidos por la Ley pueden pasar a esta Cámara de Diputados a depositar los documentos requeridos”, expresó Genao Lanza.

Dijo que los interesados tienen treinta días para depositar su documentación y que la Comisión que preside establecerá el procedimiento para la evaluación y luego despachar al Senado de la República las ternas de las que van finalmente a ser elegidos los nuevos miembros.

“Los interesados en formar parte de tan importante órgano de fiscalización y control están invitados a postularse ante la Cámara de Diputados”, recalcó.

Rogelio Genao lanza manifestó que en su opinión personal, el Congreso Nacional tiene una deuda con la sociedad dominicana en cuanto al tema de la Cámara de Cuentas y que la Comisión va a trabajar con el compromiso de tal tarea tan importante.

“Vamos a depurar, vamos a buscar los mejores perfiles para postular al Senado de la República”, aseguró.

Cuestionado sobre si los actuales jueces del órgano de fiscalización podrán postularse, Genao Lanza respondió que todos los dominicanos que cumplan con los requisitos establecidos con la Ley y los reglamentos pueden postularse.