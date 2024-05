Por Felipe Mora

La abstención sigue dando de qué hablar. No es un problema que sucede

solo a nivel de los procesos eleccionarios de República Dominicana, sino

que también se produce en iguales términos, y hasta en mayor cuantía, en

muchos otros países de la región y del mundo.

En las elecciones presidenciales y congresuales del pasado domingo 19 de

mayo, el ausentismo alcanzó casi la mitad del padrón de electores.

Demasiado elevado aparece ese 45.63% de la gente que no se motivó para

ir a votar.

Los datos de la Junta Central Electoral indican que un 54.37% de los

electores inscritos acudió a las urnas para escoger nuevas autoridades

nacionales y congresuales para el período 2024-2028.

De un padrón compuesto por 8,145,548 electores, sólo acudieron a votar

4,423,638. Y la astronómica suma de 3,783,994 personas no se motivaron a

hacerlo. Es decir, el 45.63%.

Ese porcentaje estuvo muy cerca del registrado como abstención en las

elecciones municipales del 18 de febrero pasado, que fue de 47.82%.

Estos son ejemplos de países europeos y africanos con altos estándares de

ausentismo electoral: Portugal registró una abstención de 61.5%, Malí

66.9% Bulgaria 61.3%, Eslovenia 46.4%, , Serbia 41.2%, Lesoto 53.4%,

Lituania 41.7%, Colombia 45.02%.

La participación de votantes también descendió en los comicios más

recientes de países como Costa Rica con 40.03%, El Salvador 47.4%,

Guatemala 39.9%, Nicaragua, y Panamá .

Pero en otros ese comportamiento se incrementó, como en los casos de

Bélice, que pasó de 72.7% en 2015 a 81.9% en 2020), y en Honduras de

57.5% en 2017 a 69.1% en 2021.

En lo que respecta a Estados Unidos, en una relación de la participación

electoral de 1908 a 2020, se registra que las más bajas votaciones se

registraron en las elecciones de los años 1920 (49,2%), 1924 (48,9%), 1948

(52,2%) y 1996 (51,7%).

Pero, en todo ese tiempo el mayor porcentaje de votación lo que más ha

llegado es a 63,8% en los comicios de 1960.

Volviendo con las elecciones del pasado 19 de mayo en RD, donde los

niveles de ausentismo estuvieron críticos fue en los colegios electorales

diseminados en el exterior (en 35 países de Europa, Centroamérica,

Sudamérica, así como en Estados Unidos y Canadá).

En esos lugares fueron habilitados 1,566 colegios electorales en tres

circunscripciones, que de conjunto aglutinan a 963,784 electores.

Esa masa de electores está distribuida así: Circunscripción 1 con 549,553,

pero solo votaron 94,520 (17.20%); Circunscripción 2 con 164,795, pero

los sufragantes fueron 31,183 (18.92%), y Circunscripción 3 con 149,436

inscritos, y acudieron a votar 37,250 (24.93%).

Sin embargo, el domingo tan solo acudieron a sufragar 162,953 personas

diseminadas en distintas comunidades ubicadas en Estados Unidos, Europa,

América Latina y otras zonas del mundo. Y la cantidad que no se motivó a

hacerlo asciende a 800,831.

En los 28 municipios con mayor cantidad de electores, la abstención fue de

58.78%. Por ejemplo, el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este

registraron un ausentismo de 63.38%, 68.05% y 66.50%, respectivamente.