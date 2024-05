Junta Electoral insta a votar de forma masiva en comicios dominicanos

Santo Domingo, 14 may (Prensa Latina) La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana instó hoy a la población a participar de manera masiva en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo domingo.

La miembro titular Dolores Fernández aseguró que el órgano comicial garantiza un proceso electoral transparente, equitativo y en libertad para los más de ocho millones de dominicanos inscritos en el padrón.

Respecto al voto penitenciario, Fernández rememoró que se realizará por segunda ocasión en el país (el primero fue en 2016), y en esta oportunidad contará con la observación internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Hoy trascendió que la JCE tiene casi listo el Centro de Divulgación de Informaciones en el hotel Dominican Fiesta, donde en una pantalla gigante se transmitirán los resultados del nivel presidencial.

Desde ese lugar el presidente de la JCE, Román Jáquez, indicará el inicio de las votaciones a las 07:00, hora local, en presencia de más de 200 observadores nacionales e internacionales y los delegados de los partidos políticos.

Contiguo al Centro de Divulgación está la sala de prensa con computadoras, muebles y una pantalla para facilitar el trabajo de los periodistas.

La JCE reiteró este martes que el domingo 19 de mayo no será laborable en el país, según lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Precisó que en caso de labores que no se pueden suspender, los empleadores están en la obligación de autorizar a los trabajadores a disponer del tiempo que fuere necesario para ejercer su derecho al voto, sin perjudicar su salario.

A partir de las doce de la noche del 16 de mayo estará prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, así como propaganda electoral por la prensa radial, televisiva y otros medios. La JCE también puntualizó que desde 24 horas antes de las elecciones y 12 horas después de concluidas no podrá venderse ni distribuirse bebidas alcohólicas, y solo se exceptúan de esta disposición las instituciones hoteleras ubicadas en zonas turísticas. El 19 de mayo los dominicanos elegirán al nuevo presidente de la República hasta 2028. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, retornarán a las urnas el 30 de junio.

También se elegirán 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano entre unos mil 795 candidatos, incluidos los nueve a nivel presidencial.