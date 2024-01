Julieta Tejada califica de pésima la gestión del gobierno en política de inversión pública al cierre de 2023

Santo Domingo, D.N. Al evaluar la gestión del gobierno en este año que recién concluyó, la candidata a diputada de la provincia Espaillat por la Fuerza del Pueblo consideró, que la falta de políticas acertadas se evidenció en aspectos tan esenciales para el país como la salud, la educación, el costo de la vida, la seguridad ciudadana, la generación de empleos y la construcción de obras de infraestructuras.

La baja inversión pública y la falta de ejecución de proyectos, así como el endeudamiento para subsidios, fueron aspectos que matizaron la administración gubernamental en el 2023, y el anuncio de muchas acciones que solo brillaron en los discursos del partido oficialista, pero que no se evidenciaron en la realidad, explicó.

La también comunicadora destacó el descuido que sufren los sectores productivos de la nación, los cuales el año que recién concluyó, se enfrentaron a pérdidas millonarias, a una dura competencia con insumos importados y al abandono de la producción por falta de rentabilidad. En ese sentido, explicó que la última estocada mortal que el gobierno le dio para cerrar el año a los productores fue la ley de tasa cero a las importaciones, en detrimento de los productores nacionales.

El insólito aumento en los precios de la canasta básica de alimentos que se mantuvo en alza, deteriorando la economía familiar, fue otro aspecto cuestionable para la gestión gubernamental. “El país concluye este año con muchos aspectos importantes por encarar, uno de estos es la depreciación salarial, todos estamos conscientes de que nuestra economía ha marchado mal, ha bajado el poder adquisitivo, llegándose a sacrificar no solo la calidad de los productos que consume la población, sino también la cantidad; es decir, que la mayoría de la población no puede comprar lo necesario para una alimentación adecuada”, destacó Tejada.

En el aspecto de la salud cuestionó que los servicios sanitarios se hayan vuelto un privilegio al que solo tienen acceso quienes pueden pagar centros privados, mientras la gran mayoría de los hospitales del país se encuentren deteriorados y sin los insumos requeridos para brindar un servicio de calidad a los dominicanos.

Sobre la educación puntualizó que seguimos arrastrando las mismas falencias, con una gestión caracterizada por escándalos sobre el dispendio de los recursos y la falta de una planificación que conduzca a la calidad de la educación. “Vemos con mucha preocupación como el 4% del Producto Interno Bruto dedicado a mejorar la educación, se va al zafacón”.

“La seguridad ciudadana fue otro aspecto en el que el gobierno sacó mala nota al no poder controlar las imparables olas de atracos en las calles, generando zozobra e incertidumbre en la población que se desplaza con miedo a ser violentada, sin importar la hora o el lugar, y qué decir de la falta de oportunidades que está llevando a nuestros jóvenes a emigrar de RD, definitivamente que el 2023 no fue un buen año para los millones de dominicanos y dominicanas que trabajan dignamente y desean echar hacia adelante”, dijo Tejada.