Juez a Trump:Cárcel si es necesario y otra multa

Washington, 6 may (Prensa Latina) El expresidente de Estados Unidos Donald Trump podría enfrentarse a la cárcel «si es necesario» de continuar ignorando la orden de silencio, advirtió hoy el juez del caso Juan Merchán, quien le impuso otra multa.

Trump fue citado de nuevo este lunes ante el magistrado para volver al a leerle la cartilla de hasta dónde llegarían las cosas si el exmandatario (2017-2021) insiste en violar la orden mordaza que le prohíbe hablar sobre testigos, jueces o cualquier persona relacionada con el juicio penal que tiene lugar en una corte de Manhattan.

La semana pasada Merchán falló en que el exgobernante violó esa orden otras nueve veces y lo penó con una multa de nueve mil dólares.

Al emitir esa decisión, el juez Merchán alertó a Trump que las violaciones continuas de la orden podrían resultar en cárcel, un aviso que le dio este lunes después de multarlo con otros mil dólares por el incumplimiento más reciente.

«Parece que las multas de mil dólares no sirven como elemento disuasivo», dijo Merchán al comentar: «Lo último que quiero hacer es meterlo en la cárcel».

«Usted es el expresidente de los Estados Unidos y posiblemente también el próximo presidente (…) sus continuas violaciones deliberadas de las órdenes de este tribunal amenazan la administración de justicia y constituyen un ataque directo al estado de derecho. No puedo permitir que eso continúe», enfatizó.

El juez también indicó que si la declaración ofensiva por la cual fue multado se publicó en la cuenta Truth Social de Trump o en el sitio web oficial de su campaña, debe eliminarla antes de las 14:15 hora local.

Trump responde ante la justicia por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales para ocultar información comprometedora.

Los potenciales testigos de la jornada son Michael Cohen, exabogado de Trump y su tapadera en el caso que se juzga: el pago por silencio en 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuya revelación sobre su presunto romance con el magnate en 2006 iba a empañarle la imagen en su primera campaña electoral por la presidencia.

Cohen, devenido enemigo de Trump, cumplió condena en prisión por fraude fiscal, hacer declaraciones falsas al Congreso y violar las leyes de financiación de campañas.

Otros potenciales testigos del día serán justamente Daniels y también Karen McDougal, una exmodelo de PlayBoy a la que igual silenciaron para que no hablara de los supuestos amoríos de Trump fuera de matrimonio.

Los fiscales argumentan que Trump intentó un encubrimiento para engañar a los votantes en 2016 en un acto temprano de interferencia electoral, pero el exgobernante niega el affaire y se ha declarado inocente de esta y de otras tres acusaciones penales.

