JOAQUÍN BALAGUER, JUAN BOSCH Y PEÑA GÓMEZ, FRAUDES ELECTORALES O NO

Por: Pedro Julio Abreu Columna

He decidido compartir con mis lectores, un tema o inquietud que por décadas ha sido objeto

de meditación, y que cada cierto tiempo lo recuerdo. En un análisis y recorrido por los

procesos electorales dominicanos.

El tema que siempre ha sido para mí de interrogante, es el siguiente: ¿Si Juan Bosch y José

Francisco Peña Gómez, se hubieran unido en las elecciones que caca uno de estos eran

favoritos para ganar, habrían evitado los triunfos de Joaquín Balaguer, o evitar los fraudes

que se le atribuían al doctor Joaquín Balaguer?

Yo nací, me crié, crecí viendo estas tres figuras que liderearon la política dominicana después

de la salida de Rafael Leónidas Trujillo, del poder. Y luego conocí y compartí con los tres.

Naci durante el periodo presidencial, del doctor Joaquín Balaguer, esta figura de la historia

dominicana, que fue electo siete (7) veces presidente de la República Dominicana, aunque

varios de sus triunfos fueron cuestionados por sus opositores y una cantidad considerable de

la población con el alegato de fraude electoral. Este récord de elección convierte al doctor

Joaquín Balaguer, en el dominicano más veces elegido presidente de toda la historia de la

República Dominicana, desde que se constituyo como país en el año 1844.

Juan Bosch, que fue electo presidente de la República, durante un periodo, aunque no le

permitieron concluirlo, permaneciendo solo Siete (7) meses, en la dirección del Estado,

derrocado por un golpe estado. Buscando luego en varios procesos electorales volver al poder,

aunque no lo logro.

José Francisco Peña Gómez, gozaba de un carisma extraordinario que le permitió, mantener

una incidencia y liderazgo sobre un porcentaje importante del electorado del pueblo

dominicano. Esto después de la división de Peña Gómez del profesor Juan Bosch, que era su

maestro, en el año 1973. Luego de ese año en varias ocasiones Peña Gómez, intentó llegar

hacer candidato a la presidencia de la República y fueron sus propios compañeros de partidos

que le hicieron la vida imposible, no logrando finalmente Peña Gómez, llegar a la presidencia

de la República Dominicana, al sorprenderlo la muerte a temprana edad con tan solo 61 años

de edad.

Pero yendo a la interrogante que tenemos, hay que recordar que el propio delegado politico

ante la Junta Central Electoral (JCE) del Partido Reformista (el partido de Balaguer), Juan

Esteban Olivero Féliz, quien representaba a Joaquín Balaguer, en un momento de disgusto con

este habló de manera publica de: “los supuestos triunfos de Balaguer, entre comillas”.

Queriendo significar que los triunfos electorales de Joaquín Balaguer, pudieron haber sido

logrados por los votos que le completaron el fantasma del fraude, en varios de los procesos

electorales que ganó. Aunque Olivero Féliz, manifestó esas declaraciones después del triunfo 7,

de Joaquín Balaguer.

En las elecciones del año 1990, todas las encuestas daban como favorito al profesor Juan

Bosch, para ganar las elecciones presidenciales de la República Dominicana. Esto se

manifestaba en el sentir del pueblo. Juan Bosch, primer lugar, Joaquín Balaguer, segundo

lugar y José Francisco Peña Gómez, tercer lugar. Este era el escenario que se presentaba. Y

ocurre que ante el tercer lugar que no le daba posibilidades reales a Peña Gómez, hay

sectores de la sociedad y de la politica que promovieron una alianza y apoyo de Peña Gómez a

Juan Bosch.

Una fuente de entero crédito, participante en el evento que se iba a producir, me manifestó

que se estableció y se concertó una reunión entre Juan Bosch y Peña Gómez. Juan Bosch,

acudió desde antes de la hora acordada al lugar de encuentro establecido, pero al llegar la

hora exacta acordada,

Peña Gómez, no llegó y cinco minutos más tarde Juan Bosch, se retiró molesto del lugar

refunfuñando, y que Peña Gómez, se presentó al lugar unos 15 minutos más tarde de la hora

acordada, pero ya el profesor Juan Bosch, se habia marchado del lugar. Teniendo como

resultado que el encuentro no se produjo y por lo tanto el apoyo de Peña Gómez , a Juan

Bosch, no se produjo. Todos los que conocimos y tratamos a Juan Bosch, sabemos que Bosch,

era radical con el tema del tiempo siempre llegaba antes de la hora acordada, porque el

entendia que las reuniones, actividades o encuentros tenían que iniciarse a la hora acordada.

Asi lo sabemos todos los que fueron discípulos de Juan Bosch y Peña Gómez fue su discípulo.

Finalmente no se produjo el apoyo de Peña Gómez a Juan Bosch, no obstante Bosch, se

mantuvo favorito para ganar hasta el día de las elecciones de 1990, pero cuando la Junta

Central Electoral (JCE), dio los resultados quien salió ganador fue Joaquín Balaguer, quien era

presidente de la República en ejercicio y se estaba reeligiendo. La mayoría de la población

entendió que se estaba frente a un fraude electoral.

Cuatro años más tarde 1994, se presenta el escenario diferente entre el primer y tercer lugar,

según las encuestas y el escenario real, José Francisco Peña Gómez, en primer lugar, Joaquín

Balaguer, en segundo lugar al igual que en el año 1990 y Juan Bosch, en tercer lugar.

Con la consigna “Si gano, gano, gano, Peña Gómez, no es Juan Bosch”, en la República

Dominicana, entera resonó la consigna, que hizo que las fuerzas vivas de la nación que querían

sacar a Balaguer del poder, así miembros y simpatizantes de Juan Bosch, pasan apoyar a Peña

Gómez, en las elecciones de 1994. La consigna de “Si gano, gano, gano, Peña Gómez, no es

Juan Bosch”, dejaba a entender que si Peña Gómez, ganaba esas elecciones del año 1994, no

iba ocurrir lo de las elecciones del año 1990, que Bosch, ganó las elecciones, pero al final la

JCE, dio ganador a Balaguer y se quedó Balaguer, gobernando. Mientras que por el contrario

si Peña Gómez, ganaba había que entregarle de cualquier manera.

Aunque en esas elecciones de 1994, no hubo acuerdo, al igual que en las elecciones anteriores

del año 1990, entre Juan Bosch y Peña Gómez. Aun así Peña Gómez, se mantuvo en primer

lugar hasta el dia de las de las elecciones del año 1994, pero pasado el proceso de las

votaciones la Junta Central Electoral (JCE) proclama a Joaquín Balaguer, como ganador de las

elecciones presidenciales por tercer periodo consecutivos, repitiendo lo que para mucho fue el

mismo fraude que le perpetraron a Juan Bosch, en las elecciones anteriores del año 1990. Otra

vez un Fraude.

Ahora bien mi inquietud, que quiero compartir con mis lectores para fines de su reflexión, es:

¿Si se hubieran unidos Juan Bosch y Peña Gómez, en las elecciones del año 1990, y/o en las

elecciones del año 1994, hubieran podido sacar a Joaquín Balaguer, del poder o el fraude de

Balaguer habría sido más grande y se lo hubiera llevado o ganado a los dos juntos?

¿Ha desaparecido el fantasma del fraude en las elecciones de la República Dominicana?