Jean Carlos Mejía y los ajustes en busca de la perfección

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Pese a entrar a roster la semana pasada, Jean Carlos Mejía, se encontraba desde el primer día de los entrenamientos con los Tigres del Licey recuperándose de una lesión en su hombro de lanzar.

«Llegué aquí desde el día uno de los entrenamientos, estuve trabajando fuerte con los trainers. El Licey me dio la oportunidad de venir a recuperarme de la lesión aquí. Mi hombro está mucho mejor, estamos lanzando buena pelota y lo importante ahora es esperar que siga mejorando», expresó el lanzador con experiencia en Grandes Ligas.

Mejía ha sido uno de los mejores relevistas de la liga desde que debutó en Lidom en la temporada 2020-21. El derecho ha lanzado 65 entradas posteando una efectividad de 1.94 y un WHIP de 1.05 con 66 ponches en todas las etapas.

El estelar relevista sigue en su proceso de ajustar pequeños detalles y perfeccionar lanzamientos con tal de convertirse en un mejor lanzador.

“He estado trabajando en mi cambio de velocidad. Lo he lanzado y he logrado mucho swing en blanco y a salir de algunas situaciones. Me ha ayudado a poner a los bateadores a pensar un poco más ya que no pueden buscar solo mi sinker y slider, ahora tengo otro pitcheo más que me han facilitado lograr entradas en blanco”, destacó.

El lanzador de seis pies y cinco pulgadas confía en que su rendimiento y la vibra que se vive en el conjunto azul los ayude a ganar nueva vez el campeonato.

“Tenemos un gran ambiente. Tenemos un vibra para ser campeones de nuevo. Tenemos mucho apoyo mutuamente y tenemos al capitán que es tremendo y nos ha guiado como debe ser”, concluyó.