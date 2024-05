Jaime Vargas pide a la candidata a vicepresidenta de la Fuerza del Pueblo Ingrid Mendoza establecer programa de “Home attendants” en favor de los envejecientes del país.

Por José Zabala

New York: El presidente del movimiento “Amigos de Leonel” Lic. Jaime Vargas, recibió en su oficina ubicada en el 1286 de Saint Nicholas Avenue la visita de la candidata a vicepresidenta del país por la Fuerza del Pueblo Ingrid Mendoza junto a varios dirigentes de la organización política en New York y la República Dominicana. Vargas agradeció el gesto de la Sra. Mendoza y su disposición de visitar la circunscripción #1 sumando así más votos para el ex presidente Fernández y para los candidatos a diputados de ultramar este próximo 19 de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales.

El líder político Jaime Vargas le presentó una propuesta a la candidata a la vicepresidenta Ingrid Mendoza en favor de los envejecientes del país llamada “Home attendants”. “Nosotros tenemos una entrega, como Los amigos de Leonel, y queremos que tú lo lleves a La Fuerza del Pueblo como partido, a la presidencia, como tal. Entonces, queríamos que La Fuerza del Pueblo tome eso como iniciativa y que sea usted quien lo lleve al partido”, comentó Vargas.

“Muchísimas gracias por recibirnos, esta propuesta la llevaré al presidente y a la dirección política para que la tomen en cuenta, porque entiendo al igual que usted, que es de gran importancia, no solo para los dominicanos aquí, sino para los de allá por igual, es un problema real que se presenta”, agrego Íngrid Mendoza.

“Cada día en el estado de Nueva York, más de 210,000 personas son empleadas por compañía independientes quien les brinda asistencia a nuestra comunidades en el aspecto de salud, con ideas de atención domiciliaria, los llamados servicios de “Home attendants”, brindan servicios y apoyo diarios esenciales a personas que viven con discapacidades relacionadas con la edad, afecciones de salud crónicas y otras discapacidades físicas”, dijo Vargas,

“Estas miles de personas son Dominicanos que son impactadas en la economía de manera positivas los negocios locales como Bodegas, Farmacias e centros médicos y otros pequeños negocios del área que también impacta de manera positiva de las remesas en nuestro país”, finalizó diciendo Vargas a la candidata vicepresidencial Ingrid Mendoza.

“Han sido unos días extraordinarios recibiendo la calidez de todos los dominicanos aquí; me han dicho que me sienta como en casa, pero me he sentido como en casa realmente. O sea que, estoy feliz y mis saludos a todos los dominicanos que residen aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, invitarlos a que este próximo 19 de mayo recuerden que tenemos un compromiso con el país, que es ir a votar y votar con conciencia, por alguien que tenga capacidad de experiencia, liderazgo y que puedas revertir toda la situación económica y social que se está presentado en la República Dominicana y que todos ustedes conocen mejor que nadie. Yo soy una candidata vicepresidencial que acompañó al presidente Leonel Fernández y, mis propuestas son las de él”, dijo Ingrid Mendoza.

“Son 2024 propuestas que tiene el presidente, yo estaré donde el presidente me designe; eso sí, haré el trabajo con eficiencia y rindiéndole cuentas a la población que muchos no lo hacen. Ahora de preguntársele a mí en lo personal, ¿Ingrid, en qué le gustaría trabajar? Pues educación, salud y empleo, son algo que involucra a toda la familia y me encantaría trabajar. Yo quiero agregar algo a lo que usted dice; es hacer un recordatorio de algo que he venido repitiendo en algunas de las actividades: «nadie te entiende mejor que quien ha vivido tu experiencia». El presidente Leonel Fernández, fue alguien que emigró precisamente aquí a los Estados Unidos de América, acompañado de su madre doña Yolanda (que en paz descanse), y él más que nadie conoce las vicisitudes, la problemática que ustedes viven”, agregó Mendoza.

https://www.youtube.com/watch?v=lACRuNQkJ74