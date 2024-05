Investigan hackeo de cuenta presidente dominicano previo a comicios

Santo Domingo, 18 may ( Prensa Latina) El Gobierno dominicano colabora hoy con el equipo de seguridad de la plataforma X y el FBI para determinar los autores del hackeo de la cuenta del presidente dominicano, Luis Abinader, y evitar que se repita.

Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, indicó en un comunicado anoche que la cuenta del Presidente de la República @LuisAbinader en la plataforma X fue comprometida luego de que un grupo anónimo de hackers publicaron algunos tuits que se mantienen.

Comunicó que se investiga de manera exhaustiva para determinar el origen de estas acciones.

En ese sentido , precisó que » estamos colaborando estrechamente con el equipo de seguridad de la plataforma y el FBI para resolver esta situación y asegurar que no se repita».

Hasta anoche, de acuerdo con Figueroa, no se había identificado el origen y los responsables.

Este hecho tuvo lugar a menos de 48 horas de la celebración de las elecciones generales en República Dominicana.

Abinader, quien aspira a la reelección, figura como favorito con un apoyo de cerca del 60 por ciento de los electores, según encuestas.