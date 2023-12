Impunidad y permisividad con la malversación de los recursos públicos

alfredocruzpolanco@gmail.com

Es alarmante, indignante y vergonzoso, observar que siendo la República Dominicana un

país con tanta pobreza, con tantas necesidades prioritarias, que en todos los gobiernos se

utilicen ciertos subterfugios de corrupción para continuar malversando, distrayendo y

desviando miles de millones de pesos, que son de todos los dominicanos, a través de las

construcciones y pagos de obras sobrevaluadas, no planificadas, prioritarias ni concluidas;

actos de colusión en las compras de bienes y servicios para favorecer a allegados al partido de gobierno, entre

otras, como si fuera una acción normal, sin que nada ocurra ni se aplique un régimen de consecuencia a los

responsables.

Esta indiferencia e insensibilidad de los mandatarios de turno constituye un acto de permisividad e

impunidad que raya en lo absurdo. Lo peor de todo es que a escasos meses para la celebración de un

certamen electoral, ninguno de los candidatos a la presidencia de la República por los diferentes

partidos, se haya pronunciado sobre este tema tan crucial para la nación.

Este es un país en vía de desarrollo, con una gran deuda social acumulada, con graves problemas

básicos por resolver como: salud, agua potable, electricidad, educación, empleos, seguridad social y

ciudadana, medio ambiente, viviendas, etc. con una deuda externa que sobrepasa el 60% de su

Producto Interno Bruto (PIB), ascendente a más de 60 mil millones de dólares, la cual va creciendo,

fruto de la voracidad de esta administración para tomar préstamos.

Tanto en las pasadas administraciones como en la actual se continúan tirando por la borda los recursos

públicos sin ningún pudor, como si fuera algo normal, sin que se apliquen las acciones penales

correspondientes. Sobre lo anteriormente señalado podemos citar a modo de ejemplos que en la

sección La Penda de La Vega, se construyó un peaje sin planificación, ascendente a más de trescientos

millones de pesos, el cual causó varios accidentes de tránsito, con un saldo de varias muertes; al final

hubo que demolerlo. No hubo ningún tipo de sanción.

Otros ejemplos de que seguimos siendo más de lo mismo, que rayan en lo absurdo lo constituye la

compra realizada por el Ministerio de Educación de la presente gestión gubernamental de grandes

cantidades de libros, zapatos, mochilas, uniformes, computadoras y tabletas por más de tres mil

millones de pesos, los cuales no se utilizaron y se echaron a perder, lo que constituye una total

aberración. Ahora tenemos el escándalo de los semáforos del INTRANT, por más de 1,317 millones de

pesos. Todo parece indicar que también correrá la misma suerte. No es con licencias ni destituyendo a

los incumbentes que se debe enfrentar el peculado.

A todo esto tenemos que añadirle el fraude colosal sin precedente, el escándalo de corrupción más

grande ocurrido en la historia del país, que aunque fue del sector privado, sacudió y generó una gran

inestabilidad al sistema financiero dominicano, y que hoy, a más de quince años de ocurrido, lo

estamos pagando con creces todos los dominicanos: la quiebra del BANINTER, por un monto superior

a los 75 mil millones de pesos.

En países donde impere la dictadura de la ley y se condene la corrupción administrativa, serán muchos

los funcionarios públicos condenados a la pena capital por distraer, malversar y apoderarse de los

recursos públicos para su beneficio, mientras existen tantas personas vulnerables que mueren cada día

por falta de un medicamento para su salud, lo que constituye un sacrilegio, un crimen de lesa patria.

Nuestra sociedad tiene que empoderarse urgentemente contra este crimen. ¡Basta ya de tanta

impunidad y permisividad con los que malversan y desfalcan los recursos públicos de todos los

dominicanos! ¡Que se aplique un régimen de consecuencia drástica a los responsables!

El autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales

Ex Diputado al Congreso Nacional y

Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016