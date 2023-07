Impresionado y eufórico Leonel proclama en NY vencerá en primera vuelta ante multitud que lo aclamó en Arena Armory del Alto Manhattan

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Un impresionado y eufórico doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia de su partido Fuerza del Pueblo (FP), proclamó aquí anoche ante una multitud de miles de dominicanos y dominicanas que lo apoyaron, que vencerá en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2024.

Leonel, quien llegó a las 9:20 de la noche a la Arena Armory en el 216 de la avenida Fort Washington fue ovacionado con delirio por la multitud cuando se anunció su presencia y también tras subir a la tarima.

Dijo que el 25 de septiembre cuando se cumplan 60 años del derrocamiento del Gobierno democrático de Juan Bosch irá a la Junta Central Electoral (JCE) en la República Dominicana a depositar el padrón de FP con 2 millones de afiliados.

Afirmó que el masivo acto fue una demostración de que FP es la fuerza política dominante en Nueva York y Estados Unidos.

“Me dijeron que este era un gran acto que estaba siguiendo por streaming y los veía llegar a todos ustedes, pero no me imaginaba al estar físicamente con ustedes que era una actividad de la magnitud que ha tenido”, señaló el ex mandatario.

“Aquí, realmente hoy estamos demostrando que el año próximo, en el 2024, la Fuerza del Pueblo va a dirigir los destinos de la República Dominicana”, exclamó seguido por prolongados aplausos y el bullicio del gentío.

“Esta es una manifestación de apoyo, es un acto de confianza de que los hombres y las mujeres de la Fuerza del Pueblo pueden garantizar la paz, la armonía, el sosiego de la sociedad dominicana pero al mismo tiempo el progreso y la prosperidad porque por que ya tienen un legado que pueden exhibirle al pueblo dominicano y eso es lo que genera la confianza que hoy conquistamos para seguir creciendo en el corazón del pueblo dominicano”, añadió.

“El próximo 25 de septiembre al conmemorarse el 60 aniversario del derrocamiento del primer Gobierno democrático electo después de la caída de la tiranía trujillista, nosotros, los discípulos de Juan Bosch vamos a la Junta Central Electoral a depositar ahora nuestro padrón con 2 millones de dominicanos y dominicanas que trabajan por un mejor porvenir para el pueblo dominicano”, adelantó Fernández.

“Ya está muy claro fuera de campaña electoral oficial, la presencia de ustedes nos indica que aquí en Nueva York, aquí en los Estados Unidos la fuerza política dominante se llama la Fuerza del Pueblo”, subrayó.

“En Manhattan, en El Bronx, en Connecticut, en New Jersey, en Long Island, en Boston, en Lawrence, en Pensilvania, en las carolinas, en La Florida, en la República Dominicana, con la Fuerza del Pueblo, venceremos”, concluyó diciendo Fernández.

En la tarima estuvo acompañado por destacados dirigentes de FP, Alfredo Rodríguez, ex diputado de ultramar y presidente de la circunscripción #1, Dominico Cabral, presidente de FP en Massachusetts y Carlos Feliz, presidente del partido en Nueva York, entre muchos otros.

EL ACTO

El acto en al que actuaron parte de los intérpretes más populares de la República Dominicana, entre ellos el DJ Adoni, Alex Bueno, El Gringo de la Bachata, Andy Andy, Fulanito, Jandy Ventura (El Potro) y muchos otros, inició poco después de las 5:00 de la tarde en una impresionante producción del empresario artístico y productor, Jay Peña y estaba programado a concluir 7 horas después.

Los seguidores de Leonel pagaron $100 dólares el boleto para respaldar al líder y ex presidente de la república, ver y escuchar a sus artistas favoritos.

Peña dijo que la asistencia, estimada en más de 5 mil concurrentes superó todas las expectativas que el partido, FP y él mismo, se habían propuesto.

Antes la llegada de Leonel fueron presentados en tarima todos los precandidatos a diputado de ultramar de FP en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

El doctor Yomare Polanco subió a la escenario para interpretar la canción “New York”, el clásico original de Frank Sinatra mientras la bandera americana aparecía en la pantalla gigante.

Antes de su presentación, Polanco candidato a diputado de ultramar del PDI y coordinador del Bloque Opositor en el exterior, pidió a la multitud mantenerse fieles en el apoyo a Leonel por una mejor República Dominicana.

El productor dijo que fue informado de que policías y bomberos tuvieron que acudir a la zona donde se ubica la arena por sobre cupo del local y que cuatro falsas amenazas de bombas estaban siendo investigadas por las autoridades.

NUEVA YORK._ El doctor Leonel Fernández proclama aquí la noche de ayer sábado 8 de julio 2023 que vencerá en la primera vuelta de las elecciones 2024. (Fotos Miguel Cruz Tejada)