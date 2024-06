Hony Estrella responde a Ramón Pastrano

La comunicadora y actriz dominicana Hony Estrella respondió al reciente comentario del comunicador Ramón Pastrano, quien sugirió que ella debería «limpiar» su imagen antes de considerar trabajar juntos, aludiendo a su asociación con Alofoke Media Group.

«Si tengo que limpiarme para trabajar con él, pues no lo haría. No pienso alejarme de este lugar porque mi corazón y mis sentimientos están aquí. Siempre estaré disponible cuando me necesiten, así que seguiré ‘sucia'», afirmó Estrella.

Durante su intervención en el programa «Alofoke Radio Show» la noche del jueves, Hony defendió que el talento destaca en cualquier escenario. Comentó que el edificio Rojo es frecuentemente objeto de críticas debido a su relevancia, y que muchos desean estar cerca de él.

Estas declaraciones, según sus propias palabras, son las únicas a dar a un medio de comunicación sobre su salida del programa matutino «Esto No es Radio». Expresó además que extrañará y agradecerá eternamente a sus compañeros. También elogió las cualidades profesionales y humanas de Jenny Blanco, quien se integró al programa tras su salida. Estrella explicó que su intensa agenda en cine y teatro dificulta su participación en un programa matutino, aunque dejó abierta la posibilidad de ser panelista una vez al mes en «Alofoke Radio Show».